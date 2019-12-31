Полярники со станции Вернадского поздравили украинцев с Новым годом (видео)

Станция Академика Вернадского (фото: facebook.com/antarctic2019)

Украинские полярники записали новогоднее видеопоздравление

Новый год 2020 приближается к нам с каждой минутой все быстрей. Участники 24-й украинской антарктической экспедиции поздравили всех с наступающим праздником. Поздравление полярников опубликовано на официальной странице Минобразования в Facebook.

Полярники пожелали добра, побольше улыбок и радости, и уверенности в завтрашнем дне. Они также желают всем покорять новые вершины, совершать научные открытия, и чтобы над головой всегда было мирное небо.

Поздравление полярников со станции Академика Вернадского (видео: facebook.com/UAMON)

Стоит отметить, что украинская антарктическая станция, находится на острове Галиндез Аргентинского архипелага, возле Антарктического полуострова. На станции сейчас находится 12 участников летней экспедиции, среди которых 10 мужчин и 2 женщины. Они работают в Антарктиде уже около 10 месяцев.

Ранее мы писали о том, как наши ученые проводят уникальные исследования в Антарктиде. В частности, они предоставляют данные о показателях озонового слоя, которые ложатся в основу аналитики его состояния. После этого принимаются важные решения касательно защиты планеты.

Каждый год Украина отправляет в Антарктиду экспедицию, которая состоит из двух разных отрядов. Первый отряд называют "зимовочным". В нем состоят 12 полярников или полярниц, которые проводят на станции целый год. Их основная функция - поддержка непрерывных наблюдений.

Второй отряд называется "сезонным". В него входят исследователи, которые приезжают в Антарктиду только на период антарктического лета, которое длится до трех месяцев.