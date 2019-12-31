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Полярники зі станції Вернадського привітали українців з Новим роком (відео)

STYLERЖиття    31.12.2019 - 20:11
Полярники зі станції Вернадського привітали українців з Новим роком (відео)
Станція Академіка Вернадського (фото: facebook.com/antarctic2019)

Українські полярники записали новорічне відеопривітання

Новий рік 2020 наближається до нас з кожною хвилиною все швидше. Учасники 24-ї української антарктичної експедиції привітали всіх з наступаючим святом. Привітання полярників опубліковано на офіційній сторінці Міносвіти в Facebook.

Полярники побажали добра, побільше посмішок і радості, і впевненості в завтрашньому дні. Вони також бажають усім підкорювати нові вершини, здійснювати наукові відкриття, і щоб над головою завжди було мирне небо.

Привітання полярників зі станції Академіка Вернадського (відео: facebook.com/UAMON)

Варто зазначити, що українська антарктична станція, розташована на острові Галіндез Аргентинського архіпелагу, поблизу Антарктичного півострова. На станції зараз знаходиться 12 учасників літньої експедиції, серед яких 10 чоловіків та 2 жінки. Вони працюють у Антарктиді вже близько 10 місяців.

Раніше ми писали про те, як наші вчені проводять унікальні дослідження в Антарктиді. Зокрема, вони надають дані про показники озонового шару, які лягають в основу аналітики його стану. Після цього приймаються важливі рішення щодо захисту планети.

Кожного року Україна відправляє в Антарктиду експедицію, яка складається з двох різних загонів. Перший загін називають "зимувальним". В нього входять 12 полярників або полярниц, які проводять на станції цілий рік. Їх основна функція - підтримка безперервних спостережень.

Другий загін називається "сезонним". У нього входять дослідники, які приїжджають в Антарктиду тільки на період антарктичного літа, яке триває до трьох місяців.

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