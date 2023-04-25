Полярники рассказали о пингвинах, которых увидеть на "Вернадского" - крайняя редкость (фото)

Украинские полярники на научно исследовательской станции "Академик Вернадский" рассказали о видах пингвинов в Антарктике, которые из-за особых температурных предпочтений крайне редко наведываются к ним на мыс Марина острова Галиндез. И каждая встреча с такими гостями - событие для ученых.

Об этом говорится на Facebook -странице Национального антарктического научного центра.

Всего в Антарктике встречается 5 видов пингвинов, три из которых - субантарктические, антарктические и Адели - облюбовали окресности "Вернадского". А вот оставшиеся два вида - императорские и королевские пингвины, наносят визит сюда совсем не часто.

"Встретить их представителей на нашем острове - большая редкость, а значит - большой праздник для украинских полярников", - говорится в публикации.

Во время прошлой зимовки, длившейся год, биологи из 27-й Украинской антарктической экспедиции за все время не зафиксировали ни одного захода к станции этих пингвинов. При этом команде ученых из 24-й УАЭ посчастливилось встретить возле "Вернадского" одновременно и королевского, и императорского.

"Это - уникальное явление, ведь упомянутые виды предпочитают совершенно разный "температурный режим", - обращают внимание полярники.

Королевский пингвин нанес визит на станцию "Вернадского" (фото: facebook.com/AntarcticCenter / Оксана Савенко, Игорь Дикий, Андрей Зотов)

Так, императорские пингвины любят холод, и они единственные, кто заходит дальше на Юг, и размножаются на материке. Большая колония таких птиц находится в более чем 300 км от украинской станции.

А вот королевские пингвины наоборот - теплолюбы, и проживают на Субантарктических островах. Ближайшая колония располагается за целых 2 тысячи километров от "Вернадского".

Как выглядят императорский и королевский пингвины (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Интересные факты об императорских и королевских пингвинах

Императорские пингвины являются самыми крупными на планете из всех 18 видов. Их рост может достигать 120 сантиметров, а вес - 50 килограмм.

Чтобы полакомиться рыбой, крилем и моллюском они могут нырять на глубину около полукилометра.

Они, в отличие от остальных видов пингвинов, размножаются антарктической зимой, причем в глубине континента. Так, гнездовая колония может находиться в 100 км от берега.

"Самка сносит 1 яйцо и передает его для высиживания самцу, а сама уходит почти на 2 месяца питаться в океан. В это время отец согревает яйцо на лапах, прикрывая сверху специальной складкой кожи. До вылупления малыша мама обычно возвращается с запасом пищи для него, и тогда уже отец отправляется на охоту в океан", - рассказывают полярники.

Императорский пингвин (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

В настоящее время известно о 66 колониях императорских пингвинов в Антарктиде. Последнюю ученым удалось обнаружить в декабре 2022 года благодаря снимкам из космоса.

Королевские пингвины - тоже крупнейшие, но все же уступают императорским. Их рост составляет около 1 метра, а вес может достигать 18 кг.

Благодаря своей оранжевой окраске на щеках, шее и клюве, они также считаются самыми яркими пингвинами.

Как и императорские, эти пингвины не строят гнезда из камней, а высиживают яйцо на лапах, прикрывая кожей. Это поочередно делают самец и самка, которая откладывает 1 яйцо.

Королевский пингвин (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

У королевских пингвинов очень длинный цикл размножения: от кладки яиц до оперения птенцов проходит 14-16 месяцев.

"Все это время родители заботятся о потомстве, поэтому следующую кладку обычно делают позже. Малыши из такой "поздней" кладки имеют мало шансов на выживание, поэтому часто "продолжение рода" у королевских пингвинов бывает удачным не каждый год", - говорят в Центре.

Редкий гость на "Вернадского" - в центре внимания не только ученых, но и других животных (фото: facebook.com/AntarcticCenter)