Полярники показали привітання від школярів із окупованого Енергодару: ось що пишуть діти

Полярники з української дослідницької станції "Академік Вернадський" в Антарктиді отримали теплі привітання від школярів з Енергодару, тимчасово окупованого російськими загарбниками.

Про це 7 лютого передали у Національному антарктичному науковому центрі на сторінці у Facebook .

Як зазначили науковці, серед отриманих учора численних привітань з нагоди 27-річчя станції Вернадського, що відзначали 6 лютого, був дуже зворушливий лист від педагогів поки що окупованого Енергодару.

Полярники отримали привітальний лист від вчителів та учнів школи Енергодару у День народження станції "Академік Вернадський" (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

"Вони написали, що проводили онлайн заняття зі школярами, де знайомилися з Антарктидою, і завдяки 3D-туру на сайті НАНЦ навіть зробили невелику віртуальну екскурсію нашою станцією. Після уроку діти підготували привітання полярникам", - розповідає команда експедиції.

Також полярники показали фото листів від школярів, їхні милі малюнки та вироби з паперу. Серед побажань - такі:

"Бажаю успіхів у праці, нових важливих відкриттів, щоб ви не мерзли та скорішого повернення додому"

"Я пишаюся вами за те, що ви продовжуєте боротьбу за розвиток у науці, і бажаю втілення всіх ваших мрій"

"Хоч зараз Україна переживає ненайкращі часи, проте я вірю, що все буде добре і нас чекає тільки світле майбутнє… Ви робите дуже важливу працю, тож не зупиняйтеся, йдіть вперед. Впевнений, що у вас там прохолодно, тому нехай тепло моїх слів зігріє ваше серце навіть у сильний мороз".

Лист полярникам з привітаннями від школярів з Енергодару (фото:facebook.com/AntarcticCenter)

Полярники зазначають, що такі слова дуже зворушують та надихають, особливо з огляду на ті складнощі, з якими зіткнулися і учні, і вчителі на окупованих територіях.

Школярі з окупованого Енергодару передали українським полярникам теплі привітання з нагоди 27-ї річниці станції "Академік Вернадський" (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

"Своєю чергою ми бажаємо вам міцного духу та стійкості. Віримо, що скоро всі українські території повернуться під синьо-жовтий стяг і настане Перемога, яку всіма силами наближають наші воїни", - наголошують співробітники станції Вернадського.

Малюнки та зворушливі привітання від учнів школи Енергодару полярники отримали у день народження станції "Академік Вернадський" 6 лютого (фото: Facebook.com/AntarcticCenter)

Цікаві факти про станцію "Академік Вернадський"

6 лютого 1996 року відбулася урочиста передача Україні британської антарктичної станції "Фарадей", назва якої змінилася на "Академік Вернадський". Саме цього дня наразі відзначають "день народження" української науково-дослідної станції. Ось 5 цікавих фактів про неї:

Це одна з найдавніших наукових баз в Антарктиці. Деякі ряди вимірювань, зокрема кліматичні, тут тривають з 1947 року. Вони найдовші на континенті та дуже цінні для світової науки своєю безперервністю. "Академік Вернадський" працює цілий рік: такі станції мають лише 30 країн світу. Робота української станції не припинилася ані під час пандемії COVID-19, коли деякі бази консервували, а наукові програми призупинили, ані під час повномасштабної війни РФ проти нашої країни. Саме на цій станції британськими вченими було відкрито явище "озонової дірки". Українські полярники і зараз постійно проводять моніторинг зміни концентрації озону в атмосфері і надсилають дані у міжнародну систему. Ця інформація допомагає відслідковувати стан та динаміку "озонової діри" над Антарктикою. Україна одержала станцію від Британії безкоштовно. Однак, коли 6 лютого проходила церемонія спуску британського прапора та підняття українського, то учасник команди Геннадій Міліневський за давньою традицією "заплатив" британським колегам символічний 1 фунт стерлінгів. Цю монетку відразу "вмурували" в стільницю бара "Фарадей" на станції, де її можна побачити і зараз. Українська станція розташована у мальовничій місцевості - на острові Галіндез у Західній Антарктиці. Поблизу неї зустрічається багато різних тварин, з яких найвідоміші, звісно, пінгвіни, які влітку буквально оточують "Вернадського". Тому станція є перлиною для антарктичних туристів, яких у доковідний період було тут до 4 тисяч за сезон.

Українській станції "Академік Вернадський" в Антарктиді 6 лютого 2023-го виповнилося вже 27 років (фото: Facebook.com/AntarcticCenter)