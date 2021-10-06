Полякова ремонтирует крышу себе и соседям за свой счет: "все прогнило"

Оля Полякова еще в начале года жаловалась на то, что у нее в доме протекает крыша. Из-за этого в квартире в центре Киева даже обвалился потолок. Сейчас певица затеяла ремонт. При этом она чинит крышу не только себе, но и соседям за свой счет.
Об этом певица рассказала в Instagram-сториз.
"Это кран, который, наконец-то, чинит мою крышу. Посмотрите на мою бедную квартиру, пока здесь проходит ремонт. Это крыша, которая в этом году упала моим детям на голову. Я сейчас делаю ремонт на крыше", - заявила артистка.
Скриншот с Instagram
Заодно Полякова за свой счет решила отремонтировать крышу и в соседних трех подъездах.
"Вот такая разруха у меня сейчас везде, потому что потолки пришлось менять, потому что все прогнило", - добавила она.
Скриншот с Instagram
Певица призналась, что у нее в квартире крыша текла 10 лет, и теперь после капитального ремонта все будет хорошо.
Напомним, шикарную виллу Оли Поляковой показали на видео. Дом звезды находится в 80 километрах от Киева в живописной местности, неподалеку затопленной Гусинской церкви. Его построил бизнесмен Вадим Буряковский - муж певицы.
Мы также писали о том, что летом Оля Полякова устроила шикарную вечеринку своему мужу по случаю его дня рождения в их доме под Киевом. На день рождения пригласили много украинских звезд, включая Дашу Астафьеву, Катю Осадчую, Соню Плакидюк и др.