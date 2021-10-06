UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Полякова ремонтирует крышу себе и соседям за свой счет: "все прогнило"

Автор: Роман Мирончук

Оля Полякова еще в начале года жаловалась на то, что у нее в доме протекает крыша. Из-за этого в квартире в центре Киева даже обвалился потолок. Сейчас певица затеяла ремонт. При этом она чинит крышу не только себе, но и соседям за свой счет.

Об этом певица рассказала в Instagram-сториз.

"Это кран, который, наконец-то, чинит мою крышу. Посмотрите на мою бедную квартиру, пока здесь проходит ремонт. Это крыша, которая в этом году упала моим детям на голову. Я сейчас делаю ремонт на крыше", - заявила артистка.

Скриншот с Instagram

Заодно Полякова за свой счет решила отремонтировать крышу и в соседних трех подъездах.

"Вот такая разруха у меня сейчас везде, потому что потолки пришлось менять, потому что все прогнило", - добавила она.

Скриншот с Instagram

Певица призналась, что у нее в квартире крыша текла 10 лет, и теперь после капитального ремонта все будет хорошо.

Напомним, шикарную виллу Оли Поляковой показали на видео. Дом звезды находится в 80 километрах от Киева в живописной местности, неподалеку затопленной Гусинской церкви. Его построил бизнесмен Вадим Буряковский - муж певицы.

Мы также писали о том, что летом Оля Полякова устроила шикарную вечеринку своему мужу по случаю его дня рождения в их доме под Киевом. На день рождения пригласили много украинских звезд, включая Дашу Астафьеву, Катю Осадчую, Соню Плакидюк и др.

Читайте РБК-Украина в Google News
Оля ПоляковаШоу-бизнес