Полякова ремонтирует крышу себе и соседям за свой счет: "все прогнило"

"Это кран, который, наконец-то, чинит мою крышу. Посмотрите на мою бедную квартиру, пока здесь проходит ремонт. Это крыша, которая в этом году упала моим детям на голову. Я сейчас делаю ремонт на крыше", - заявила артистка.

Скриншот с Instagram

Заодно Полякова за свой счет решила отремонтировать крышу и в соседних трех подъездах.

"Вот такая разруха у меня сейчас везде, потому что потолки пришлось менять, потому что все прогнило", - добавила она.

Скриншот с Instagram

Певица призналась, что у нее в квартире крыша текла 10 лет, и теперь после капитального ремонта все будет хорошо.