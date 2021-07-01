Оля Полякова устроила своему мужу шикарные именины под Киевом: отпраздновали с размахом

Украинская звезда Оля Полякова устроила шикарную вечеринку своему мужу по случаю его дня рождения в их доме под Киевом. На днях бизнесмену Вадиму Буряковскому исполнилось 59 лет.

О том, как проходило пышное торжество, рассказали в программе "Викриття" на KyivLive.

Полякова решила, что вечеринка должна быть в кубинском стиле. Так как домик певицы и ее мужа расположен далеко от суши, гостей доставляли туда на лодке.

Роскошный домик звезды находится на полуострове на Днепре. Гостей ждал дресс-код и шумное празднование. На день рождения пригласили Дашу Астафьеву, Катю Осадчую, Соню Плакидюк, Елену Винярскую и многих других известных личностей.

Гостей встречал сам именинник Вадим Буряковский на моторной лодке. Угощали блюдами, традиционными для Латинской Америки - сальсой, кукурузными чипсами с гуакамоле и коктейлями.

С утра хозяйка-Полякова сама спекла хлеб для гостей, а немного позже с дочерьми нарядилась в тематические костюмы.

Известно, что Катя Осадчая подарила мужу Поляковой свой фирменный аксессуар - шляпу. Во дворе особняка находилась сцена, а подавали кубинские блюда. Отмечается, что гости разошлись под утро.

Оля Полякова устроила праздник для мужа

Особняк Поляковой под Киевом

Напомним, что украинская певица Оля Полякова кроме квартиры в центре Киева владеет еще шикарной недвижимостью за пределами столицы. Ее особняк находится в Киевской области.

Фешенебельная вилла оформлена в стиле хай-тек в белых тонах. В доме сделаны окна в пол, из которых простирается чудесный вид на Днепр. Также в собственности семьи моторная лодка.