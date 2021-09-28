Шикарную виллу Оли Поляковой показали на видео: частный пляж и причал с яхтами

Украинская певица Оля Полякова имеет роскошную квартиру в центре Киева напротив Нацбанка, а также загородную виллу на берегу Днепра.

Дом "суперблондинки" украинского шоу-бизнеса находится в 80 километрах от столицы. Его построил бизнесмен Вадим Буряковский - муж певицы. Эта дача находится в живописной местности, неподалеку затопленной Гусинской церкви.

Возле виллы имеется персональный пляж с причалом для лодок, где пришвартовались две элитные яхты.

Дом Оли Поляковой находится в 80 км от Киева

Чуть дальше можно увидеть бассейн, огород и собственную небольшую бухту. На заднем дворе есть стойло для скота. Известно, что семья держит поголовье из трех десятков коз и нескольких лошадей. Оля не только собственноручно выращивает огурцы, помидоры, но и варит элитные сыры с плесенью.

Сам дом сделан из деревянного сруба. В нем два этажа и два крыла. Во время локдауна супруги расстроили хонку в два раза. Они сделали еще три комнаты с террасой и отдельным входом. Вышло полностью автономное жилье для мамы певицы.

