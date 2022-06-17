Полякова ответила на "наезды" Федишин: "Если честно - очень некрасиво!"

Оля Полякова прокомментировала продолжающуюся практику "разборок" между украинскими артистами и наезды представителей шоу-биза друг на друга. Артистка также ответила на претензии к себе со стороны коллеги, певицы Ирины Федишин, которая сама недавно успела оскандалиться из-за баллов на Евровидении 2022.

Так, высказываясь о нападках из-за своего "фирменного" элемента артистических нарядов - кокошников, о которых почему-то Федишин сейчас решила вспомнить, Оля обратила внимание, что не носит их на сцене с начала российской интервенции.

"Их нет с 2014 года, когда Россия напала на Украину, на Донбасс, и отрезала у нас Крым. С тех пор не было никаких кокошников, не было никаких поездок ни в Крым, ни в Россию, я не ездила, не гастролировала. Хотя у меня возможность была, и меня приглашали. Но это для меня совершенно невозможно", - подчеркивает артистка

Полякова считает, что никто не вправе указывать другим, как одеваться и как жить - ведь это неотъемлемая часть свободы и индивидуальности каждого человека.

"Поэтому эти все закидоны - они несправедливы. И мало того, то, что человек себе дает право осуждать выбор людей, осуждает чье-то право быть любимым, чье-то право выбора... Весь мир сражается за свободу выбора. Весь мир борется за свободу. И сегодня мы в Украине отвоевываем тоже для себя право быть свободными, и выбирать самостоятельно", - сказала звезда.

Артистка добавила, что если кто-то украинцам будет рассказывать - что грешно, а что праведно, то все это "не ко времени, некстати, и если честно - очень некрасиво!"

Видео: Оля Полякова высказалась о "наездах" Ирины Федишин