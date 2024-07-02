Ірина Федишин записала емоційне відео через "багато дзвінків від військових"

Днями Ірина Федишин розповіла, що під час свого концертного туру Канадою та США зібрала кошти та купила на них 60 автівок для військових. Після цього артистка отримала безліч слів подяки, і від захисників у тому числі.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.

Що сказала співачка у відеозверенні

Зокрема, наступного дня після новини про купівлю транспорту знаменитість вийшла на зв'язок у соцмережах. У ролику вона не стала стримувати емоцій та зазначила, що зворушена підтримкою з боку суспільства.

Більше того, співачка додала, що всі деталі щодо автівок та їх розподілу повідомить згодом, адже наразі вони з чоловіком Віталієм продовжують приймати дзвінки.

"Читаю коментарі і в мене просто течуть сльози, тому що стільки теплих слів підтримки. Я за це дуже дякую, і хай якнайшвидше настане наша перемога. Дуже хочеться вам багато чого показати і запостити відео, але ми ніяк не встигаємо. Ми з Віталіком майже цілодобово на телефоні", - прокоментувала ситуацію Федишин.

"Дуже багато дзвінків від військових. Машин 60, але запитів набагато більше. Намагаємося нікого не оминути своєю увагою і по можливості допомогти", - також підкреслила вона.

Що відомо про закордонний тур Федишин

Як відомо, під час поїздки за кордон Ірина відіграла благодійних 26 концертів, за які зібрала необхідні кошти для покупки автомобілів. Вона говорила, що найближчим часом транспортні засоби відправляться на фронт до воїнів.

"Позаду 26 концертів, позаду багато теплих зустрічей і знайомств, недоспаних ночей і вщент заповнених валіз концертними костюмами, лотами для аукціонів, навіть деяким технічним обладнанням. Але тим не менше - результат цього вартував", - коментувала покупку чималої кількості машин відома українка.

Також зірка дякувала своєму чоловікові, який за сумісництвом є її продюсером. Він займався всіма організаційними моментами у турі та залишався надійною підтримкою для своєї обраниці. Крім цього, Віталій Човник також проводив благодійні аукціони.

Ірина Федишин і її чоловік Віталій Човник (Фото: instagram.com/irynafedyshyn)