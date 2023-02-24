Поляки збудують мобільний навчальний центр для наших військових: перші фото проєкту

Що відомо про проєкт

"Річниця російського вторгнення в Україну - найкращий момент для презентації першого з проєктів, які ми реалізуємо за кошти, зібрані на Bayraktar. Безпілотник вже на передовій і використовується українськими військовими для знищення російських танків. Завдяки цьому ми можемо профінансувати ще чотири великі проєкти для українців", - написав журналіст.

Сєраковський додав, що міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до нього з проханням про фінансування центру підготовки українських військових. Також журналіст зазначив, що він уже минулого тижня підписав договір з фондом "Повернись живим".

До свого посту Сєраковський прикріпив лист Резнікова та платіжне доручення, у якому вказана вартість будівництва центру - 5 130 000 злотих. За курсом НБУ це майже 42 млн грн.

Платіжне доручення (фото: Facebook/Sławomir Sierakowski)

Як виглядатиме мобільний навчальний центр

"Це буде тренувальний центр на 600 бійців, сучасний і непомітний для безпілотників, оскільки він покритий спеціальним матеріалом. Найголовніше, що він буде мобільний, тому що росіяни давно знищили звичайні казарми, а в цю вони не вдарять", - пояснив Славомір.

Також він зазначив, що центр живитиметься від великих генераторів. У ньому буде лазарет для поранених і склад зброї. Будуватиме центр польська компанія Lubawa, яка спеціалізується на виробництві ангарів.

Ось так виглядатиме мобільний навчальний центр для українців (фото: Facebook/Sławomir Sierakowski)

Сєраковський уже поділився візуалізацією майбутнього мобільного центру для українських бійців.

"Чим краще будуть навчені українські військові, тим більше з них повернуться цілими та неушкодженими", - додав журналіст.

Ось так виглядатиме мобільний навчальний центр для українців (фото: Facebook/Sławomir Sierakowski)