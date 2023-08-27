Поляки стрімко змінюють ставлення до українців: що відомо

У Польщі стрімко почало змінюватися відношення до українців. За останній час було проведено декілька опитувань, які показують, що частка тих, хто був проти надання допомоги Україні, істотно знижується. Рейтинг ультраправих партій, які були проти надання допомоги українцям та Україні, почав значно падати.
Як міняється відношення до українців у Польщі - читайте в матеріалі Styler.
Днями популярний портал DoRzeczy.pl провів два опитування. Їхні результати показали зниження рейтингу польської ультраправої партії "Конфедерація", чиє стрімке зростання перед прийдешніми парламентськими виборами у Польщі посилило побоювання щодо зменшення рівня допомоги України з боку Варшави і ставлення поляків до українців.
Водночас, згідно з цими опитуваннями, за об'єднану коаліцію, яка зараз перебуває при владі і всіляко підтримує Україну, готові проголосувати 35,9% респондентів (якби вибори відбулися найближчими днями). Й це - на 1,6% більше, ніж у попередніх опитуваннях.
Крім того, опозиційна "Громадянська коаліція" також зафіксувала зростання рейтингу й зараз має результат у 30,2% голосів.
Фактично, поляки чітко показують, що їхня підтримка ультраправих, які проти допомоги українцям, значно скорочується.
Ця партія вважається частиною правоконсервативного спектру польської політики. "Конфедерація" складається з кількох менших правих та вкрай правих політичних груп, об'єднаних спільною ідеологією та цілями.
Основними засадами партії є:
Однак, як показує вище згадане опитування, все більше прихильників навіть найрадикальніших партій почали розуміти важливість допомоги нашій державі і підтримки України у боротьбі з російськими окупантами.
Можливо, поляки мають реальні побоювання, що Кремль може завдати ударів і по їхній батьківщині. А щоб цього не сталося, саме Україна має зупинити тирана Путіна і його посіпак.
До речі, раніше ми писали про те, що українці масово почали виїжджати з Польщі.
А також розповідали, чому змінюється ставлення поляків до українських біженців.