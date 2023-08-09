Підтримка згасає. Чому змінюється ставлення поляків до українських біженців

Рівень підтримки українських біженців у польському суспільстві ще високий, але поступово знижується. Третина опитаних змінили своє ставлення до втікачів від війни.

Вперше більше половини поляків виступають проти надання додаткової допомоги українцям, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на wyborcza.pl.

Згідно із дослідженням Варшавського університету "Соціальне сприйняття біженців із України, мігрантів та дій польської держави", яке проводилося в кінці травня та на початку червня, до українських біженців позитивно ставляться 67% поляків. Це на 13% менше, ніж у січні 2023 року.

Зросла частка поляків, які негативно ставляться до українських біженців – до 13% із 8%. 31% респондентів змінили своє ставлення, більшість у цій групі (85%) – у гірший бік (26% всіх опитаних). Кілька місяців тому таку відповідь давали 68% респондентів.

Із 1,2 млн жителів України у Польщі більша частина – жінки. Серед учасників опитування найбільшу неприязнь до українок висловили польки до 29 років із середньою освітою. Це пояснюється тим, що вони вважають українок конкурентками на "шлюбному ринку", бо в минулі роки кількість шлюбів поляків із українками побільшало (в 2021 році – 1839). Також багато вважають біженців конкурентами на ринку праці.

Фото: Захід на підтримку українців у Польщі (gettyimages.com)

На 12% зросла кількість поляків, які вбачають в українцях загрозу. Зокрема, йдеться про зростання інфляції, злочинність та іншу культуру.

Між тим, 85% досі вважають, що потрібно допомагати. 79% оцінюють допомогу Україні позитивно. Але вперше з початку війни понад половина поляків (55%) висловлюються проти надання додаткової допомоги українцям.

Небажання допомагати надалі 39% поляків пояснили "вимогливістю українців", які нібито вважають, що заслужили все безкоштовно. Все більше поляків вважають, що українці не мають права на такі самі соціальні виплати, як вони. Також виступають проти надання пільг та фінансування проживання та харчування.

"Таке мислення є результатом незнання фактів. Все навпаки. Українці заробляють на себе і приносять величезні прибутки державі. Вони самі покривають витрати на такі програми, як "500+" (щомісячні виплати на дітей – ред.)", – відзначила президент Польського міграційного форуму Агнешка Косович.

Нагадаємо, ми писали, що частина українських біженців у Нідерландах втратить право на перебування.

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