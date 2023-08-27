Что свидетельствует об изменении отношения поляков к украинцам

На днях популярный портал DoRzeczy.pl провел два опроса. Их результаты показали снижение рейтинга польской ультраправой партии "Конфедерация", чей стремительный рост перед грядущими парламентскими выборами в Польше усилил опасения относительно уменьшения уровня помощи Украины со стороны Варшавы и отношения поляков к украинцам.

В то же время, согласно этим опросам, за объединенную коалицию, которая сейчас находится у власти и всячески поддерживает Украину, готовы проголосовать 35,9% респондентов (если бы выборы прошли в ближайшие дни). И это - на 1,6% больше, чем в предыдущих опросах.

Кроме того, оппозиционная "Гражданская коалиция" также зафиксировала рост рейтинга и сейчас имеет результат в 30,2% голосов.

Фактически поляки четко показывают, что их поддержка ультраправых, которые против помощи украинцам, значительно сокращается.

Что известно о партии "Конфедерация" и ее сторонниках

Эта партия считается частью правоконсервативного толка польской политики. "Конфедерация" состоит из нескольких меньших правых и крайне правых политических групп, объединенных общей идеологией и целями.

Основными принципами партии являются:

Национализм. Партия и ее сторонники призывают к защите национальной культуры и традиций

Консерватизм. "Конфедерация" выступает за так называемые "традиционные семейные ценности" и консервативные взгляды на социальные вопросы.

Противостояние Евросоюза. "Конфедерация" выступает против принятия многих политик и норм ЕС, потому что они якобы вредят национальным интересам Польши.

Политика иммиграции. Конфедераты выступают за жесткие меры по контролю над иммиграцией и поддерживают ограничение приема беженцев.

Однако, как показывает выше упомянутый опрос, все больше сторонников даже самых радикальных партий стали понимать важность помощи нашему государству и поддержки Украины в борьбе с российскими оккупантами.

Возможно, у поляков есть реальные опасения, что Кремль может нанести удары и по их родине. А чтобы этого не произошло, именно Украина должна остановить тирана Путина и его подхалимов.