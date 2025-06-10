"Полуничний Місяць": коли і як побачити найгарнішу повню в Україні і чим вона особлива

Полунична повня - це назва повного місяця у червні. І це астрономічне явище вважається найчарівнішим та особливим. Але чому саме "полунична" і коли повний місяць можна буде побачити у всій красі?

Звідки з'явилася назва "полунична повня", коли її можна буде побачити в Україні, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Sky at Night Magazine.

Коли і як побачити "Полуничний Місяць"

У 2025 році повний "Полуничний Місяць" зійде над Україною ввечері 10 червня, а свого піка досягне 11 червня о 09:44 за київським часом. Однак, найкращий час для спостереження - це саме вечір 10 червня, коли Місяць тільки-но з'явиться над горизонтом.

Чому ця Повня буде особливою

Цього року червнева повня буде особливо цікавою, оскільки Місяць проходитиме незвично низько над горизонтом. Астрономи кажуть, що це буде найнижчий рівень проходження Місяця за багато років.

Це створить так звану "місячну ілюзію": небесне тіло виглядатиме значно більшим, ніж зазвичай, завдяки особливостям сприйняття об'єктів поблизу земних орієнтирів, таких як будинки або дерева.

Крім того, через те, що світло проходитиме крізь щільніші шари атмосфери, диск Місяця може набути жовто-помаранчевого або навіть червонуватого відтінку, що додасть йому "полуничного" кольору, хоча ця назва й не пов'язана безпосередньо з відтінком.

Чому "Полуничний Місяць"? Історія та значення

Назва "Полуничний Місяць" походить не від кольору небесного тіла, а від традицій північноамериканських індіанських племен. Для них червнева повня була сигналом про початок сезону збору врожаю дикої полуниці, що дозрівала саме в цей час.

Проте, у різних культур ця повня мала й інші назви:

У європейських народів її могли називати "Медовий Місяць" (пов'язано зі збором першого меду року) або "Трояндовий Місяць" (час цвітіння троянд). До речі, саме після цієї Повні починався період одруження.

Китайці називали її "Місяцем Лотоса".

Кельти - "Кінським Місяцем" і від цієї Повні починалося "священне літо".

Народ черокі - "Місяцем Зеленої Кукурудзи".

Саме у цей час починався збір лікувальних трав, оскільки ночі ще були вологі та вважалися у давнину магічними.

Незалежно від назви, червнева повня є символом літа, достатку та оновлення, що робить її однією з найочікуваніших і, для багатьох, "найкрасивіших".

Звісно, що Місяць не набуде кольору стиглої полуниці, оскільки це просто назва. І колір буде залежати від того, як буде розсіюватися світло, проходячи через товщу нашої атмосфери.