"Клубничная Луна": когда и как увидеть самое красивое полнолуние в Украине и чем оно особенное

Клубничное полнолуние - это название полнолуния в июне. И это астрономическое явление считается самым волшебным и особенным. Но почему именно "клубничное" и когда полнолуние можно будет увидеть во всей красе?

Откуда появилось название "клубничное полнолуние", когда его можно будет увидеть в Украине, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Sky at Night Magazine.

Когда и как увидеть "Клубничную Луну"

В 2025 году полная "Клубничная Луна" взойдет над Украиной вечером 10 июня, а своего пика достигнет 11 июня в 09:44 по киевскому времени. Однако, лучшее время для наблюдения - это именно вечер 10 июня, когда Луна только-только появится над горизонтом.

Почему это Полнолуние будет особенным

В этом году июньское полнолуние будет особенно интересным, поскольку Луна будет проходить необычно низко над горизонтом. Астрономы говорят, что это будет самый низкий уровень прохождения Луны за много лет.

Это создаст так называемую "лунную иллюзию": небесное тело будет выглядеть значительно больше, чем обычно, благодаря особенностям восприятия объектов вблизи земных ориентиров, таких как дома или деревья.

Кроме того, из-за того, что свет будет проходить сквозь более плотные слои атмосферы, диск Луны может приобрести желто-оранжевый или даже красноватый оттенок, что придаст ему "клубничный" цвет, хотя это название и не связано напрямую с оттенком.

Почему "Клубничная Луна"? История и значение

Название "Клубничная Луна" происходит не от цвета небесного тела, а от традиций североамериканских индейских племен. Для них июньское полнолуние было сигналом о начале сезона сбора урожая дикой клубники, которая созревала именно в это время.

Однако, у разных культур это полнолуние имело и другие названия:

У европейских народов его могли называть "Медовое Полнолуние" (связано со сбором первого меда года) или "Розовое Полнолуние" (время цветения роз). Кстати, именно после этого Полнолуния начинался период бракосочетания.

Китайцы называли его "Луной Лотоса".

Кельты - "Конской Луной" и от этого Полнолуния начиналось "священное лето".

Народ чероки - "Луной Зеленой Кукурузы".

Именно в это время начинался сбор лечебных трав, поскольку ночи еще были влажные и считались в древности магическими.

Независимо от названия, июньское полнолуние является символом лета, достатка и обновления, что делает его одним из самых ожидаемых и, для многих, "самых красивых".

Конечно, Луна не приобретет цвет спелой клубники, поскольку это просто название. И цвет будет зависеть от того, как будет рассеиваться свет, проходя через толщу нашей атмосферы.