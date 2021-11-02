Как получить или закрыть электронный больничный: важный алгоритм действий

Электронный больничный начал действовать в Украине с 1 октября 2021 года. Он значительно снижает нагрузку на врачей, помогает быстрее оформить выплаты пациентам. Но есть некоторые нюансы в его оформлении.

Как правильно открывать и закрывать е-больничный – читайте ниже.

1. Открыть больничный дистанционно – не получится. Для этого пациенту все равно придется идти на прием к семейному врачу. Врач должен провести обследование и формирует в единой системе электронный вывод о нетрудоспособности. При необходимости может быть назначено дополнительное обследование, консультации и лечение.

2. Больничный оформляется в Реестре и заверяется квалифицированной электронной подписью врача, который его открывает. Там указывается диагноз и состояние здоровья пациента, а также сроки действия больничного.

3. Пациенту на номер телефона, который указан в декларации, приходит сообщение о том, что открыт е-больничный.

4. Е-больничный автоматически попадает в Реестр Пенсионного фонда для оформления необходимых выплат. При этом пациенту снова приходит сообщение.

5. Свой больничный пациент может увидеть в электронном кабинете на сайте ПФУ.

6. О том, что у работника есть е-больничный узнает и работодатель – на сайте ПФУ.

7. Если больничный нужно продлить – то повторный визит к врачу также обязателен.

8. После выздоровления пациенту необязательно посещать семейного врача, чтобы закрыть е-больничный.

9. Никаких дополнительных справок или документов о закрытии е-больничного приносить на работу не нужно – это все будет проходить в автоматическом режиме. Подписывать больничный в разных кабинетах после закрытия – тоже не нужно.

Когда могут выдать больничный в бумажном формате: