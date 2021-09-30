В Украине с 1 октября будут открывать только электронные больничные: как они работают

В Украине власть собирается бороться с фиктивными документами с помощью электронных больничных. В частности, они помогут отследить в реестре и проверить каждый документ, который выписал врач. Поэтому с 1 октября состоится переход на электронную форму больничных.

Как будут работать е-больничные - читайте в материале Styler ниже.

Какое нововведение произойдет

С 1 октября после внесения врачами данных медицинских заключений относительно здоровья пациентов в электронный реестр листков нетрудоспособности на портале Пенсионного фонда. Информация о них будет доступна Фонду социального страхования, где специалисты смогут проверить обоснованность выводов врачей.

Как сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, по состоянию на 27 сентября 137 тысяч медицинских работников прошли онлайн обучение, 2,9 тысячи медучреждений уже оформляют е-больничные, с начала работы системы создано почти 1 млн медицинских заключений о нетрудоспособности.

Также председатель добавил, что сейчас только 100 больниц не смогли настроиться на работу в новых условиях.

Как открыть больничный

Теперь врачи будут заполнять меньше документов, а пациенту не нужно будет помнить полное название компании, где он работает, или ее адрес, ведь все автоматически будет попадать в систему.

Важно, что не нужно будет повторно идти в больницу, если болезнь протекает согласно плану лечения. Потому что все будет закрываться автоматически.

Кроме того, работодатели и бизнес в автоматическом режиме будут получать информацию о том, кто из сотрудников находится на больничном.

Затем, когда Пенсионный фонд получил информацию о формировании медицинского заключения, то генерируется электронный больничный. Поэтому его в первый день могут увидеть работодатели и сами больные.