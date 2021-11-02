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Як отримати або закрити електронний лікарняний: важливий алгоритм дій

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Вівторок 02 листопада 2021 16:04
Як отримати або закрити електронний лікарняний: важливий алгоритм дій Як правильно відкривати і закривати електронний лікарняний (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Електронний лікарняний почав діяти в Україні з 1 жовтня 2021 року. Він значно знижує навантаження на лікарів, допомагає швидше оформити виплати пацієнтам. Але є деякі нюанси в його оформленні.

Як правильно відкривати та закривати е-лікарняний – читайте нижче.

1. Відкрити лікарняний дистанційно - не вийде. Для цього пацієнту все одно доведеться йти на прийом до сімейного лікаря. Лікар повинен провести обстеження і формує в єдиній системі електронний висновок про непрацездатність. При необхідності може бути призначено додаткове обстеження, консультації та лікування.

2. Лікарняний оформляється в Реєстрі та завіряється кваліфікованим електронним підписом лікаря, який його відкриває. Там вказується діагноз і стан здоров'я пацієнта, а також терміни дії лікарняного.

3. Пацієнту на номер телефону, який вказаний в декларації, приходить повідомлення про те, що відкрито е-лікарняний.

4. Е-лікарняний автоматично потрапляє до Реєстру Пенсійного фонду для оформлення необхідних виплат. При цьому пацієнту знову приходить повідомлення.

5. Свій лікарняний пацієнт може побачити в Електронному кабінеті на сайті ПФУ.

6. Про те, що у працівника є е-лікарняний дізнається і роботодавець – на сайті ПФУ.

7. Якщо лікарняний потрібно продовжити - то повторний візит до лікаря також обов'язковий.

8. Після одужання пацієнту необов'язково відвідувати сімейного лікаря, щоб закрити е-лікарняний.

9. Ніяких додаткових довідок або документів про закриття е-лікарняного приносити на роботу не потрібно – це все буде проходити в автоматичному режимі. Підписувати лікарняний в різних кабінетах після закриття - теж не потрібно.

Коли можуть видати лікарняний у паперовому форматі:

  • Якщо лікарняний був відкритий до 1 жовтня
  • Якщо виникне технічна проблема
  • При оформленні лікарняного при декреті (на два місяці видається довідка 147 о)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українцям пояснили, як проводитимуть виплати за електронним лікарняним.

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