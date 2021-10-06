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Украинцам объяснили, как будут проводить выплаты по электронному больничному

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Среда 06 октября 2021 08:06
Украинцам объяснили, как будут проводить выплаты по электронному больничному Коллаж РБК-Украина: в Фонде соцстрахования рассказали о выплатах по электронным больничным
Автор: Владимир Костырин

Украина перешла на электронные больничные с 1 октября, и такие документы становятся основанием для начисления выплат лишь через 7 дней после даты своего закрытия, рассказала заместитель начальника управления страховых выплат и материального обеспечения, начальник отдела материального обеспечения исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины Анна Харченко.

Об этом передали в пресс-службе Фонда.

Она отметила, что при создании медицинского заключения, на основании которого формируется электронный больничный, могут быть допущены ошибки, технические неточности, указанна недостоверная информация.

"В таком случае врач в течение 7 дней со дня формирования может внести в него изменения - для этого создается отдельное корректное медицинское заключение, по которому создается новый Е-больничный. А электронный больничный, который сформировался по первому, ошибочному медицинскому заключению, изменит свой статус на "ошибочно сформированный"", - объяснила Харченко.

Таким образом, с этой нормой связана дата, с которой Е-больничный может быть использован работодателем для назначения материального обеспечения - с 1 октября такой документ считается выданным и является готовым к оплате через полные 7 дней после даты своего закрытия.

В Фонде соцстрахования привели такой пример: Е-больничный, созданный 1 октября сроком на 10 дней, имеет дату закрытия 10 октября, и будет считаться выданным (станет готовым к оплате) с 18 октября.

"Обратите внимание, что в личных кабинетах на веб-портале Пенсионного фонда Е-больничный может иметь статус "готов к уплате" уже на следующий день после даты закрытия, однако брать его к работе и начинать процедуру назначения материального обеспечения стоит только на восьмой день", - говорится в публикации.

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, в каких случаях можно получить бумажные больничные вместо электронных.

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Фонд соцстрахования
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