Как получить документ об образовании, если школа разрушена или находится в оккупации

Что нужно сделать родителям:

1. Подать заявление о зачислении в любое заведение среднего образования на безопасной территории Украины (помощь в выборе заведения оказывают органы управления образования 14 областей и города Киева, а также департаменты образования и науки Донецкой, Харьковской, Николаевской и Запорожской областных военных администраций).

2. Завершить обучение и пройти оценивание согласно рекомендациям Минобразования, которые были утверждены указом от 1 апреля 2020 года №290.

3. Свидетельство о получении базовом или полном среднем образовании заказывает и вручает заведение, в которое подано заявление об обучении (это касается также свидетельств достижений для 1-4 класса и табелей учебных достижений для 5-8 и 10 классов).

4. Если на время завершения учебного года учебное заведение, заказавшее выпускникам свидетельства, не функционирует вследствие вооруженной агрессии РФ, выдачу свидетельства и заполнения приложений к ним может осуществить другое учреждение образования, определенное органом управления в сфере образования.

В такой ситуации при заполнении документа ставится пометка: "Приложение заполнено на основании приказа Минобразования от 01 апреля 2022 г. №290.

В случае отсутствия результатов годового оценивания после завершения обучения по образовательной программе учебного заведения учащийся имеет право до начала учебного года пройти годовое оценивание и получить документы об образовании.

Куда обращаться за помощью в области образования

Винницкая область - (098) 830 77 93, anatoliy.kalyetnik@vin.gov.ua

Волынская область - (068) 412 43 64, moa88@ukr.net

Днепропетровская область - (056) 770 67 86, dnipro2022po@ukr.net

Закарпатская область - (050) 527 10 84, helenaochar@gmail.com

Ивано-Франковская область - (050) 245 17 30, sachovska78@ukr.net

Кировоградская область - (066) 332 20 45, deposvkrua@gmail.com

Львовская область - (098) 306 65 91, sysluk2017@ukr.net

Одесская область - (066) 384 12 63, ilonashar35@gmail.com

Полтавская область - (050) 684 90 03, yur4encko.alla@gmail.com

Ровенская область - (098) 547 58 98, lubovosvita@gmail.com

Тернопольская область - (067) 350 01 37, avzvarych@gmail.com

Хмельницкая область - (097) 136 76 79, 0673017536, o@gmail.com

Черкасская область - (063) 114 95 57, (0472) 54 33 54, unznz.ch@gmail.com, school17ck@gmail.com

Черновицкая область - (080) 033 64 26, kseniagaiseniuk@gmail.com

Киев - (067) 740 90 12, (063) 183 52 06, vidzsosvita@gmail.com, s.ivashnova@kubg.edu.ua.