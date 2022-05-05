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В Украине большие изменения для школьников и абитуриентов: что нового

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Четверг 05 мая 2022 10:49
В Украине большие изменения для школьников и абитуриентов: что нового Фото: Что изменится в сфере образования из-за войны (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Из-за войны в Украине существенно изменился образовательный процесс, в частности были отменены такие итоговые этапы, как ГИА, ВНО, ЕФИ и ЕФВВ. 1 мая вступил в силу законопроект, регламентирующий эти нововведения.

Что изменится для учеников и абитуриентов - читайте ниже в нашем материале Styler.

Учеников освободят от прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА).

Освобождение от ГИА

Законом предусмотрено, что соискатели образования, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2021/2022 учебном году, то есть ученики 11-х классов, освобождаются от прохождения ГИА.

Также от прохождения государственной итоговой аттестации будут освобождены соискатели начального и базового общего среднего образования, то есть ученики 4-х и 9-х классов.

Вместо ВНО будет мультипредметный тест, ЕВЭ и ЕПВИ отменят

Прием на обучение для получения степени младшего бакалавра, бакалавра и магистра будет осуществляться в особом порядке, то есть без использования результатов внешнего независимого оценивания (ВНО), единого вступительного экзамена (ЕВЭ) и единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ).

ЕПВИ и ЕВЭ - это форма вступительного испытания для поступления на обучение для получения степени магистра на основе полученной степени высшего образования (образовательно-квалификационного уровня специалиста).

Изменения будут касаться также поступления в учреждения профессионального образования. Так, в 2022 году прием на обучение в такие заведения также будет осуществляться в особом порядке, определенном Министерством науки и образования Украины.

Напомним, что российские оккупанты повредили более 730 учебных заведений в Украине.

Также сообщалось, что вступительный тест будут проводить в три сессии.

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