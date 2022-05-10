Як отримати документ про освіту, якщо школа зруйнована або знаходиться в окупації

У Міністерстві освіти та науки України підготували рекомендації для батьків школярів, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, батькам пояснили, що потрібно робити для отримання документів про освіту.
Як школярам закінчити навчальний рік та отримати документ про освіту, розповіли на сайті Osvita.
1. Подати заяву про зарахування до будь-якого закладу середньої освіти на безпечній території України (допомогу у виборі закладу надають органи управління освіти 14 областей та міста Києва, а також департаменти освіти та науки Донецької, Харківської, Миколаївської та Запорізької обласних військових адміністрацій).
2. Завершити навчання та пройти оцінювання згідно з рекомендаціями Міносвіти, які були затверджені указом від 1 квітня 2020 року №290.
3. Свідоцтво про здобуття базової або повної середньої освіти замовляє та вручає заклад, до якого подано заяву про навчання (це стосується також свідоцтв досягнень для 1-4 класу та табелів навчальних досягнень для 5-8 та 10 класів).
4. Якщо на час завершення навчального року навчальний заклад, який замовив випускникам свідоцтва, не функціонує внаслідок збройної агресії РФ, видачу свідоцтва та заповнення додатків до них може здійснити інша установа освіти, визначене органом управління у сфері освіти.
У такій ситуації при заповненні документа ставиться позначка: "додаток заповнено на підставі наказу Міносвіти від 01 Квітня 2022 р. №290.
У разі відсутності результатів річного оцінювання після завершення навчання за освітньою програмою навчального закладу учень має право до початку навчального року пройти річне оцінювання та отримати документи про освіту.
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