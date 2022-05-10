Як отримати документ про освіту, якщо школа зруйнована або знаходиться в окупації

У Міністерстві освіти та науки України підготували рекомендації для батьків школярів, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, батькам пояснили, що потрібно робити для отримання документів про освіту.

Як школярам закінчити навчальний рік та отримати документ про освіту, розповіли на сайті Osvita.

Що потрібно зробити батькам:

1. Подати заяву про зарахування до будь-якого закладу середньої освіти на безпечній території України (допомогу у виборі закладу надають органи управління освіти 14 областей та міста Києва, а також департаменти освіти та науки Донецької, Харківської, Миколаївської та Запорізької обласних військових адміністрацій).

2. Завершити навчання та пройти оцінювання згідно з рекомендаціями Міносвіти, які були затверджені указом від 1 квітня 2020 року №290.

3. Свідоцтво про здобуття базової або повної середньої освіти замовляє та вручає заклад, до якого подано заяву про навчання (це стосується також свідоцтв досягнень для 1-4 класу та табелів навчальних досягнень для 5-8 та 10 класів).

4. Якщо на час завершення навчального року навчальний заклад, який замовив випускникам свідоцтва, не функціонує внаслідок збройної агресії РФ, видачу свідоцтва та заповнення додатків до них може здійснити інша установа освіти, визначене органом управління у сфері освіти.

У такій ситуації при заповненні документа ставиться позначка: "додаток заповнено на підставі наказу Міносвіти від 01 Квітня 2022 р. №290.

У разі відсутності результатів річного оцінювання після завершення навчання за освітньою програмою навчального закладу учень має право до початку навчального року пройти річне оцінювання та отримати документи про освіту.

Куди звертатися за допомогою в галузі освіти

Вінницька область - (098) 830 77 93, [email protected]

Волинська область - (068) 412 43 64, [email protected]

Дніпропетровська область - (056) 770 67 86, [email protected]

Закарпатська область - (050) 527 10 84, [email protected]

Івано-Франківська область - (050) 245 17 30, [email protected]

Кіровоградська область - (066) 332 20 45, [email protected]

Львівська область - (098) 306 65 91, [email protected]

Одеська область - (066) 384 12 63, [email protected]

Полтавська область - (050) 684 90 03, [email protected]

Рівненська область - (098) 547 58 98, [email protected]

Тернопільська область - (067) 350 01 37, [email protected]

Хмельницька область - (097) 136 76 79, 0673017536, [email protected]

Черкаська область - (063) 114 95 57, (0472) 54 33 54, [email protected], [email protected]

Чернівецька область - (080) 033 64 26, [email protected]

Київ - (067) 740 90 12, (063) 183 52 06, [email protected], [email protected]