Как получить бесплатный QR паспорт для животного: для чего он нужен

За время войны количество потерявшихся любимцев возросло. Толпа незнакомых людей, другие животные, громкие звуки во время эвакуации пугают четвероногих. Собака может сорваться с поводка и убежать. Испуганная кошка будет потеряна на вокзале, если сломается переноска.
Найти животное при таких условиях очень сложно. Animal ID помогают облегчить поиск владельцам потерянных собак и кошек. Команда создала специальные жетоны для животных, при сканировании которых можно узнать всю необходимую информацию как о владельце, так и о найденном звере.
Как их получить сообщили на странице UA Animals.
"Команда UAnimals желает вам никогда не терять своих любимцев. А тем, кто сейчас ищет своего четвероногого, желаем как можно быстрее найти его", - сказано в сообщении команды.
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