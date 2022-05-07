Як отримати безкоштовний QR паспорт для тварини: для чого він потрібен

За час війни кількість загублених улюбленців зросла. Натовп незнайомих людей, інші тварини, гучні звуки під час евакуації лякають чотирилапих. Собака може зірватися з повідця та втекти. Перелякана кішка буде загублена на вокзалі, якщо зламається переноска.

Знайти тварину за таких умов дуже складно. Animal ID допомагають полегшити пошук власникам загублених собак та котів. Команда створила спеціальні жетони для тварин, при скануванні яких можна дізнатися усю необхідну інформацію як про власника, так і про знайденого чотирилапого.