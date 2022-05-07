Як отримати безкоштовний QR паспорт для тварини: для чого він потрібен

За час війни кількість загублених улюбленців зросла. Натовп незнайомих людей, інші тварини, гучні звуки під час евакуації лякають чотирилапих. Собака може зірватися з повідця та втекти. Перелякана кішка буде загублена на вокзалі, якщо зламається переноска.
Знайти тварину за таких умов дуже складно. Animal ID допомагають полегшити пошук власникам загублених собак та котів. Команда створила спеціальні жетони для тварин, при скануванні яких можна дізнатися усю необхідну інформацію як про власника, так і про знайденого чотирилапого.
Як їх отримати повідомили на сторінці UA Animals.
"Команда UAnimals бажає вам ніколи не губити своїх улюбленців. А тим, хто зараз шукає свого чотирилапого, зичимо якнайшвидше знайти його", - сказано у повідомлені команди.
Як ми раніше писали, в Україні скасували спрощений режим вивезення тварин за кордон, які правила діють.
Також ми писали, що у врятованої з Бородянки кішки з'явився Instagram, пухнастик стала символом боротьби і відваги.