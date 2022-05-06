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В Украине отменили упрощенный режим вывоза животных за границу: какие правила действуют

Новина українською →
Украина, Пятница 06 мая 2022 11:53
В Украине отменили упрощенный режим вывоза животных за границу: какие правила действуют Фото: в Украине действуют обновленные правила вывоза животных за границу (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине отменили упрощенный режим вывоза домашних животных в страны Евросоюза. Его ввели после полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первую леди Елену Зеленскую в Telegram.

По обновленным правилам, распространяющимся на собак, кошек и хорьков, животное должно быть:

  • идентифицировано с помощью микрочипа;
  • вакцинировано от бешенства (прививка действует) ;
  • иметь актуальный результат серологического теста для определения антител к возбудителю бешенства;
  • иметь действительный паспорт европейского образца или сертификат о состоянии здоровья.

"Однако не волнуйтесь - если чего-то у вас нет, обязательно сообщите об этом пограничнику. В Польше, к примеру, вашему любимцу бесплатно проведут маркировку и вакцинируют от бешенства", - говорится в сообщении.

Напомним, что Министерство здравоохранения упростило процесс получения больничного для беременных гражданок Украины, находящихся за границей.

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