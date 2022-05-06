В Украине отменили упрощенный режим вывоза животных за границу: какие правила действуют
В Украине отменили упрощенный режим вывоза домашних животных в страны Евросоюза. Его ввели после полномасштабного вторжения России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первую леди Елену Зеленскую в Telegram.
По обновленным правилам, распространяющимся на собак, кошек и хорьков, животное должно быть:
- идентифицировано с помощью микрочипа;
- вакцинировано от бешенства (прививка действует) ;
- иметь актуальный результат серологического теста для определения антител к возбудителю бешенства;
- иметь действительный паспорт европейского образца или сертификат о состоянии здоровья.
"Однако не волнуйтесь - если чего-то у вас нет, обязательно сообщите об этом пограничнику. В Польше, к примеру, вашему любимцу бесплатно проведут маркировку и вакцинируют от бешенства", - говорится в сообщении.
Напомним, что Министерство здравоохранения упростило процесс получения больничного для беременных гражданок Украины, находящихся за границей.
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