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Як отримати безкоштовний QR паспорт для тварини: для чого він потрібен

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Субота 07 травня 2022 13:06
Як отримати безкоштовний QR паспорт для тварини: для чого він потрібен Фото: Як отримати паспорт на тварину і жетон (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

За час війни кількість загублених улюбленців зросла. Натовп незнайомих людей, інші тварини, гучні звуки під час евакуації лякають чотирилапих. Собака може зірватися з повідця та втекти. Перелякана кішка буде загублена на вокзалі, якщо зламається переноска.

Знайти тварину за таких умов дуже складно. Animal ID допомагають полегшити пошук власникам загублених собак та котів. Команда створила спеціальні жетони для тварин, при скануванні яких можна дізнатися усю необхідну інформацію як про власника, так і про знайденого чотирилапого.

Як їх отримати повідомили на сторінці UA Animals.

Як отримати такий жетон

  • завантажте додаток Animal ID для Android або iOS;⠀
  • зареєструйте онлайн-профіль вашого улюбленця
  • отримайте жетон у пункті видачі та проскануйте QR-код;
  • повісьте жетон на нашийник тварини.

Де можна забрати жетон

  • Жетон можна отримати безкоштовно у мережі АЗС "ОККО", зоомагазинів MasterZoo та магазинів АТБ.
  • Якщо ви знайшли загублену тварину, скануйте QR-код на жетоні своїм пристроєм, щоб встановити зв’язок із власником.

"Команда UAnimals бажає вам ніколи не губити своїх улюбленців. А тим, хто зараз шукає свого чотирилапого, зичимо якнайшвидше знайти його", - сказано у повідомлені команди.

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