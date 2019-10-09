Когда получил первую зарплату: сеть "взорвало" фото из Рады

В сети обсуждают фотографию с Верховной Рады, на которой у депутата видно новый смартфон iPhone 11 Pro, продажи которого в Украине официально еще не начались. Снимок выложил фотограф Ян Доброносов на своей странице в Facebook.

Данное фото сильно взбудоражило сеть, поскольку официальный старт продаж новых iPhone 11 в Украине начнется только с 11 октября. Пользователи считают, что данный смартфон является контрабандой, и это очень плохой пример для украинцев.

Фото из Рады вызвало бурную реакцию в сети (фото: facebook.com/yan.dobronosov)

Но точно сказать, что это "серый" iPhone нельзя, потому что его могли приобрести за границей.

Вот, что думают пользователи сети по этому поводу.

Очень и очень дорого;

Бедствуют "слуги";

Когда получил первую зарплату;

Телефон, это копейки! В ВР сидят не бедные люди, не стоит так уж реагировать на появление нового телефона, за год будет у четвертой части населения;

Тут мне подсказали, что такой фасон маникюра - это уже глубокое устаревшее ретро. Но ногти ухоженные, это да;

Контрабанда стоп?

Контрабас! Официально в Украине продажи с 11 октября. Вот какой пример нардепы дают людям.

Дорого-богато.

Скриншоты с Facebook

Напомним, что компания Apple представила три новые модели своих смартфонов 10 сентября 2019 года. Самый доступный новый телефон - iPhone 11 на 64 Гб, более дорогие модели - iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

В Украине цены на новые iPhone следующие: