Когда получил первую зарплату: сеть "взорвало" фото из Рады

Пользователей сети взбудоражило новое фото из Верховной Рады
В сети обсуждают фотографию с Верховной Рады, на которой у депутата видно новый смартфон iPhone 11 Pro, продажи которого в Украине официально еще не начались. Снимок выложил фотограф Ян Доброносов на своей странице в Facebook.
Данное фото сильно взбудоражило сеть, поскольку официальный старт продаж новых iPhone 11 в Украине начнется только с 11 октября. Пользователи считают, что данный смартфон является контрабандой, и это очень плохой пример для украинцев.
Фото из Рады вызвало бурную реакцию в сети (фото: facebook.com/yan.dobronosov)
Но точно сказать, что это "серый" iPhone нельзя, потому что его могли приобрести за границей.
Вот, что думают пользователи сети по этому поводу.
Скриншоты с Facebook
Напомним, что компания Apple представила три новые модели своих смартфонов 10 сентября 2019 года. Самый доступный новый телефон - iPhone 11 на 64 Гб, более дорогие модели - iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
В Украине цены на новые iPhone следующие: