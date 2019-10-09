Коли отримав першу зарплату: мережe "підірвало" фото з Ради

Користувачів мережі розбурхало нове фото з Верховної Ради
У мережі обговорюють фотографію з Верховної Ради, на якій у депутата видно новий смартфон iPhone 11 Pro, продажі якого в Україні офіційно ще не почалися. Знімок виклав фотограф Ян Доброносов на своїй сторінці в Facebook.
Дане фото приголомшило мережу, оскільки офіційний старт продажів нових iPhone 11 в Україні почнеться лише з 11 жовтня. Користувачі вважають, що цей смартфон є контрабандою, і це дуже поганий приклад для українців.
Фото з Ради викликало бурхливу реакцію в мережі (фото: facebook.com/yan.dobronosov)
Але точно сказати, що це "сірий" iPhone не можна, тому що його могли придбати за кордоном.
Ось, що думають користувачі мережі з цього приводу.
Скріншоти з Facebook
Нагадаємо, що компанія Apple представила три нові моделі своїх смартфонів 10 вересня 2019 року. Самий доступний новий телефон - iPhone 11 на 64 Гб, більш дорогі моделі - iPhone 11 Pro і iPhone 11 Pro Max.
В Україні ціни на нові iPhone наступні: