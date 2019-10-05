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Украинцы начнут зарабатывать больше: когда и на сколько

STYLERЖизнь    05.10.2019 - 11:09
Украинцы начнут зарабатывать больше: когда и на сколько
Фото: Украинцы начнут зарабатывать (torange.biz)

Люди в Украине смогут получать большие зарплаты, так как это заложено в бюджете 2020

Украинцы будут получать более высокие зарплаты уже к 2020 году. В новом бюджете 2020 депутаты заложили размеры социальных стандартов. Минимальные зарплаты и прожиточный минимум будут повышаться поэтапно. Это будет происходить с 1 января, потом с 1 июля и с 1 декабря.

Так, в 2020 году прожиточный минимум повысится с 2027 грн в январе до 2189 грн к концу года, минимальная зарплата будет составлять 4723 грн.

Стоит отметить, что повышение прожиточного минимума в стране отразится и на других социальных выплатах для населения. Вырастут выплаты нетрудоспособным лицам, малоимущим семьям, детям-сиротам и другим слоям населения.

Украинцы начнут зарабатывать больше: когда и на сколькоФото: в Украине вырастет минимальная зарплата (РБК-Украина)

Сейчас остается неизвестным, откуда в бюджете появятся лишние деньги, чтобы увеличить минимальную зарплату и прожиточный минимум. Конкретных шагов Кабмин пока не предпринял.

Читайте также, как Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом законопроект №2039 "О внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2019", которым предусматривается перераспределение финансирования на ремонт дорог.

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