UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как украинцам получить субсидию на оккупированных территориях: подробная инструкция

Субсидии на оккупированных территориях (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине люди, оказавшиеся на временно оккупированных Россией территориях, продолжают получать субсидии.

Об этом сообщили на сайте Социальной информационной платформы.

Как начисляются выплаты

Субсидии и социальные пособия будут продлены до конца войны. Это произойдет автоматически.

Все социальные выплаты для жителей неподконтрольных территорий продолжают начислять и финансировать.

В частности, если человек до войны получал средства на банковскую карточку, то сейчас он будет продолжать получать их этим же способом.

Также есть люди, которые получали соцвыплаты через "Укрпочту". В таком случае, если сейчас в их регионе отделения не работают, то человек может перевести свои выплаты на почтовое отделение на безопасной территории.

Эксперты говорят, что она это можно сделать, обратившись на горячую линию "Укрпочты" по номеру: 0 800 300 545 (работает ежедневно с 8:00 до 22:00). Также по этому же номеру можно перевести средства на банковский счет.

Сейчас около 6 млн человек в Украине получает соцпомощь, а пенсию - еще около 11 млн.

В течение военного положения Министерство социальной политики профинансировало 100% выплат субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Также за апрель профинансирована выплата 100% назначенных социальных пособий на сумму 5,3 миллиарда гривен для около 2,3 миллиона получателей.

Ранее мы сообщали, что субсидии во время войны будут назначаться по-новому.

Также мы писали, что правительство изменило порядок выплат льгот и жилищных субсидий.

Читайте РБК-Украина в Google News
Субсидии в Украине