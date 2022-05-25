Як українцям отримати субсидію на окупованих територіях: детальна інструкція

Як нараховуються виплати

Субсидії та соціальні допомоги в Україні будуть продовжені до кінця війни. Це відбудеться автоматично.

Усі соціальні виплати для мешканців непідконтрольних територій продовжують нараховувати та фінансувати.

Зокрема, якщо людина до війни отримувала кошти на банківську картку, то зараз вона продовжуватиме отримувати їх цим же способом.

Також є люди, які отримували соцвиплати через "Укрпошту". У такому випадку, якщо зараз у їх регіоні відділення не працюють, то людина може перевести свої виплати на поштове відділення на безпечній території.

Експерти кажуть, що вона це можна зробити, звернувшись на гарячу лінію "Укрпошти" за номером: 0 800 300 545 (працює щодня з 8:00 до 22:00). Також за цим же номером можна переказати кошти на банківський рахунок.

Наразі близько 6 млн осіб в Україні отримує соцдопомогу, а пенсію - ще близько 11 млн.

Протягом воєнного стану Міністерство соціальної політики профінансувало 100% виплат субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

Також за квітень профінансована виплата 100% призначених соціальних допомог на суму 5,3 мільярдів гривень для близько 2,3 мільйонів отримувачів.