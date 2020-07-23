СМИ сообщили о задержании полтавского "террориста": полиция все отрицает

Полтавского "террориста" задержали (коллаж РБК-Украина)

"Террориста" из Полтавы задержала полиция, пишут СМИ, но в МВД заявили о продолжении операции

Полтавского "террориста", который 23 июля взял в заложники полковника уголовного розыска Виталия Шияна, угрожая "копам" гранатой, якобы уже задержали.

Как сообщают журналисты телеканала "НАШ", мужчину "взяли" по дороге в Киев. Об этом якобы рассказал собеседник из МВД.

"Наши источники в МВД сообщают, что спецоперация по задержанию уже закончена. Ее результаты силовики озвучат совсем скоро", - говорится в заявлении журналистов.

В то же время полиция Полтавской области опровергает информацию о завершении операции. В Министерстве внутренних дел говорят, что мужчину еще не задержали. Об этом РБК-Украина сообщили источники в МВД.

Также стало известно, что "террорист" отпустил заложника.

Между тем, уже нашлись страницы Романа Скрипника в социальных сетях. Как видно, в сети мужчина не особо активен. На некоторых фотографиях, опубликованных в интернете, он в частности позирует с оружием и боеприпасами.

Роман Скрипник, который угрожал полицейским боевой гранатой (фото из соцсетей)

Интересно, что, по словам пресс-секретаря ГУ Нацполиции Полтавской области Романа Гришина, Шиян добровольно согласился обменяться на опера, который сначала был в заложниках.

Ранее сообщалось, что в Полтаве очередной "террорист" угрожал всех взорвать, и с места спецоперации появились видео и фото.

Местные власти заявили о невозможности выполнить требования "террориста", который взял в заложники полковника полиции

Вскоре после инцидента стали известны подробности о полтавском захватчике: его имя, фото и судимости.