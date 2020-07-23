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Ситуация в Полтаве: мужчине с гранатой дали автомобиль, в заложниках полицейский

Полтава, Четверг 23 июля 2020 11:31
Ситуация в Полтаве: мужчине с гранатой дали автомобиль, в заложниках полицейский
Фото: место происшествия (Telegram)
Автор: Юлия Струк

Подозреваемый с заложником скрылся на авто

Автоугонщик в Полтаве, который угрожал подорвать гранату, взял в заложники полицейского. С правоохранителем подозреваемый скрылся на предоставленном по его требованию автомобиле.

Надзвичайна ситуація в Полтаві

У Полтаві чоловік погрожує підірвати себе і поліцейського гранатою

Опубліковано Телеканал "Центральний" Четвер, 23 липня 2020 р.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента уголовного розыска Национальной полиции.

Так, 23 июля в 9 утра на ул. Остапа Вишни, у здания административного суда, во время задержания работниками полиции автоугонщика тот достал гранату РГД-5. Мужчина угрожал ее взорвать.

Фото: эпицентр событий

"В Полтаве в заложниках преступника находится работник полиции! Злоумышленник захватил в заложники работника уголовного розыска. После переговоров злоумышленник поменял на удерживаемого работника уголовного розыска начальника УКР ГУНП в Полтавской области полковника полиции Шияна Виталия", - информирует полиция.

Указано, что подозреваемый уехал с Шияном на автомобиле, который автоугонщику предоставили по его требованию.

Авто поехало в направлении выезда из города. Сейчас продолжается спецоперация по задержанию мужчины.

Напомним, ранее стало известно, что в Полтаве автоугонщик угрожает взорвать гранату, правоохранители вели с мужчиной переговоры.

Как писало РБК-Украина, вчера следователи Службы безопасности Украины сообщили о подозрении Максиму Кривошу, который во вторник захватил заложников в Луцке.

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