"Полтавский поджигатель": как сейчас живет один из самых мемных украинских интернет-героев (фото)

Виталий Чепурко более известный как "Полтавский поджигатель" летом этого года вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за то, что поджигал входные двери людей и убегал.
Как сейчас живет один из самых мемных украинских интернет-героев - читайте в материале Styler ниже.
Чепурко назвали "Полтавским поджигателем" после того, как он в Полтаве поджег не одну дверь. Он рассказывал, что ему нравилось наблюдать, как люди начинали бегать в панике и вызывать пожарную службу.
За ночь он мог совершить несколько поджогов. При этом двери он выбирал случайно. Сначала он поджигал коврик, а затем прижимал его к двери, чтобы они загорелись.
После он сразу же выбирал на улицу и ждал пожарных. Чепурко заявил, что он предварительно звонил в 101 и говорил, что подожжет дверь.
"Полтавский поджигатель" Виталий Чепурко (фото: instagram.com/polyi_vitala)
44-летний мужчина говорит, что не хочет больше оказаться в тюрьме, поэтому он стал на путь исправления. С поджогами он завязал. В этом ему также помогают в Центре для адаптации бездомных и освобожденных из мест лишения свободы.
Кроме того, "Полтавский поджигатель" стал блогером, он записывает видео и выкладывает их в соцсетях. Также ведет Instagram.
"Полтавский поджигатель" Виталий Чепурко (фото: instagram.com/polyi_vitala)
Чепурко родился в городе Геленджик, где прожил первые годы жизни с матерью. В детстве любил собирать марки и мечтал овладеть профессией обувщика. Хотел купить мотоцикл, дом и создать семью.
Когда ему было около 3 лет у него умер отец, после чего он с матерью переехал в Полтаву, где жили его бабушка и дедушка.
Дом, в котором жил с мамой, бабушкой и дедушкой (скриншот с видео)
Сейчас с матерью он не общается, но хотел бы установить с ней связь.
Последний раз он видел ее в 2010 году. Интересно, что жена его брата сказала, что мама умерла, но другие люди говорят, что это не так, да и сам Виталий в это не верит.
С 2001 года "Полтавский поджигатель" большинство времени провел в тюрьме. Он неоднократно совершал поджоги дверей квартир, за что отбывал наказание.
Виталий Чепурко рассказывает о своей жизни (видео: YouTube)
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