"Полтавский поджигатель": как сейчас живет один из самых мемных украинских интернет-героев (фото)

Чепурко назвали "Полтавским поджигателем" после того, как он в Полтаве поджег не одну дверь. Он рассказывал, что ему нравилось наблюдать, как люди начинали бегать в панике и вызывать пожарную службу.

За ночь он мог совершить несколько поджогов. При этом двери он выбирал случайно. Сначала он поджигал коврик, а затем прижимал его к двери, чтобы они загорелись.

После он сразу же выбирал на улицу и ждал пожарных. Чепурко заявил, что он предварительно звонил в 101 и говорил, что подожжет дверь.

"Полтавский поджигатель" Виталий Чепурко (фото: instagram.com/polyi_vitala)

Чем занимается теперь

44-летний мужчина говорит, что не хочет больше оказаться в тюрьме, поэтому он стал на путь исправления. С поджогами он завязал. В этом ему также помогают в Центре для адаптации бездомных и освобожденных из мест лишения свободы.

Кроме того, "Полтавский поджигатель" стал блогером, он записывает видео и выкладывает их в соцсетях. Также ведет Instagram.

"Полтавский поджигатель" Виталий Чепурко (фото: instagram.com/polyi_vitala)

Детство

Чепурко родился в городе Геленджик, где прожил первые годы жизни с матерью. В детстве любил собирать марки и мечтал овладеть профессией обувщика. Хотел купить мотоцикл, дом и создать семью.

Когда ему было около 3 лет у него умер отец, после чего он с матерью переехал в Полтаву, где жили его бабушка и дедушка.

Дом, в котором жил с мамой, бабушкой и дедушкой (скриншот с видео)

Сейчас с матерью он не общается, но хотел бы установить с ней связь.

Последний раз он видел ее в 2010 году. Интересно, что жена его брата сказала, что мама умерла, но другие люди говорят, что это не так, да и сам Виталий в это не верит.

С 2001 года "Полтавский поджигатель" большинство времени провел в тюрьме. Он неоднократно совершал поджоги дверей квартир, за что отбывал наказание.

Виталий Чепурко рассказывает о своей жизни (видео: YouTube)