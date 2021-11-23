Как сегодня выглядит Настя Зюркалова - Аврора из фильма о Чернобыле, претендовавшего на "Оскар"

Украинской актрисе Анастасии Зюркаловой сейчас 30 лет, она продолжает развивать свою карьеру в театре и кино. Мы все помним ее как девочку, что сыграла в известной киноленте "Аврора", выпущенной в 2006-м году к 20-летию Чернобыльской катастрофы.

Как изменилась Аврора зс тех пор - смотрите ниже в нашем материале Styler .

Съемки киноленты известного режиссера Оксаны Байрак проходили 17 лет назад. В ленте Настя сыграла девочку-припятчанку, которая в ночь аварии получила смертельную дозу облучения.

Актриса говорит, что как ребенок рожденный в 1991-м о Чернобыле только слышала, но несмотря на это ей удалось вжиться в образ Авроры.

"Конечно, я знала о каких-то слухах и ужасах. Например, что в Чернобыле столько радиации, что после поездки туда человек светится", - рассказывает она.

Фото: Анастасия Зюркалова в роли Авроры (пресс-служба)

Тогда ей, как 13-летней актрисе хотелось играть про любовь, быть просто красивой в кадре.

"А тут такая сложная история, психологическая нагрузка, первый полный метр, большая ответственность. Я преодолела свои страхи, доверилась режиссеру, прочитала сценарий, все осознала, поняла, почувствовала - и стала Авророй", - добавила Настя.

Актриса говорит, что прекрасно тогда понимала свою героиню - девочку из детского дома, которая умирает от лейкоза и до последней минуты мечтает танцевать балетные партии.

Фото: Аврора мечтала о большой сцене (пресс-служба)

А в знаменитой сцене, где девочка плачет с открытыми глазами, Настя Зюркалова плакала сама.

"Я понимала ее тогда, в 13 лет, и понимаю сейчас. Это девочка, которая живет своей мечтой, балет - это та жизнь, за которую она держится, и это заставляет ее жить и не вспоминать о болезни. И это прекрасно, когда такая мечта - есть", - продолжила актриса и добавила, что о потерянных волосах (ее побрили в кадре) совсем не жалеет.

Фото: Настя продолжает карьеру актрисы (пресс-служба)

Интересно, что Настя я до сих пор не была в Чернобыле, ведь съемки с ее участием проходили на специальных съемочных площадках. Актриса добавила, что хотела бы побывать в Зоне отчуждения и могла бы принять участие в проекте о Чернобыле.

"Если он (проект. - Ред.) будет качественный, интересный и важный. Если это не будет спекуляцией на теме. Если ему будут присущи те важные признаки, которыми я руководствуюсь, когда выбираю другие свои проекты", - сказала Настя и добавила, что Чернобыль - это то, о чем надо не забывать.

Фото: Анастасия Зюркалова на сцене (пресс-служба)

С Анастасией Зюркаловой беседовала Евгения Кузнецова - специалист по вопросам международного сотрудничества отдела международного сотрудничества Киевского городского представительства ГП "ЦОТИЗ".

О чем фильм "Аврора"

Лента "Аврора" (другое название - "Аврора, или что снилось Спящей красавице") вышел 30 ноября 2006-го года.

В роли главной героини Авроры Неделиной снялась киевлянка Анастасия Зюркалова, а главные мужские роли исполнили российский актер Дмитрий Харатьян и американский - Эрик Робертс.

Из-за участия Харатьяна ленту, по словам Байрак, запретили в Украине в 2016-м. Однако в Госкино тогда опровергли такую информацию.

Действие ленты происходит в 1986-м году. Аврора получает большую дозу облучения после взрыва на ЧАЭС. Ей ставят смертельный диагноз и единственный шанс на выживание - дорогостоящая операция в США.

Аврору увозят на лечение в американскую клинику, где она встречает своего кумира Николая Астахова (Дмитрий Харатьян), звезду советского и затем мирового балета, эмигрировавший из СССР пятнадцать лет назад.

Он проходит в этой же клинике курс лечения и переживает при этом глубокий творческий кризис и страшную депрессию.

Однако знакомство и общение с умирающей целеустремленной и сильной духом девочкой, спасти которую может только чудо, становится для него своеобразной "шоковой терапией" и возрождает его к новой жизни.