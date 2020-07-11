Поймала звезду: Меган Маркл удивила неприятной выходкой

Меган Маркл (фото: flickr.com/Jason W)

Меган Маркл считает себя слишком известной

Меган Маркл почувствовала себя важной персоной и теперь не хочет помогать своему сыну Арчи. Она сочла себя слишком известной, чтобы посещать детские собрания, передает издание "Daily Mail".

Меган также побаивается того факта, что ее годовалый сын не общается со сверстниками. Источник отметил: "Арчи нужно обретать социально-эмоциональные навыки, находясь в обществе других детей, - то, что он не может получить при общении со взрослыми".

В идеале Меган была бы не против посещать со своим сыном детские собрания, которые проходят несколько раз в неделю. Это позволило бы Арчи играть со сверстниками и развиваться.

Однако желание помочь сыну оказалось не таким уж и сильным. Маркл считает, что они с Арчи не могут присоединиться к таким группам. По словам бывшей актрисы, на то есть немаловажная причина.

Супруга принца Гарри думает, она слишком известна для того, чтобы заниматься обычными вещами. "Меган использует любую возможность пообщаться с другими в режиме онлайн, например, в Zoom, но это не заменяет живое общение", - прокомментировал источник.

Принц Гарри о данной ситуации ничего не говорит. Вероятнее всего, он не хочет перечить своей супруге. К тому же, он всегда и во всем пытается поддержать Меган, а решения пара принимает совместно.

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