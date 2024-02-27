Полтавські пундики, які згадуються в "Енеїді" Котляревського: як приготувати старовинний український смаколик

Що вам знадобиться:

Для пундиків

Яйця курячі - 1 шт.

Цукор - 0,5 ч. л.

Сіль - 0,5 ч. л.

Кефір - 300 мл

Борошно пшеничне - 500 г

Сода харчова - 0,5 ч. л.

Олія соняшникова

Для засмажки:

Сало - 150 г

Цибуля - 2 шт.

Сіль - до свого смаку

Перець чорний мелений - до свого смаку

Як готувати пундики

Яйце змішайте з цукром та сіллю, додайте кефір та перемішайте до однорідності. Просійте борошно, додайте соду, влийте кефірну суміш. Вимішуйте руками м'яке тісто. Залиште його на 20 хвилин.

Робимо засмажку. Наріжте сало невеличкими кубиками та витопіть його до шкварок на сковорідці. Цибулю наріжте та додайте на сковорідку. Обсмажте все до золотистого кольору. Додайте до свого смаку сіль та перець.

Тісто розділіть на 12 частин, розкачайте коржі діаметром 10-12 см та завтовшки 3-4 мм. Смажте пундики в олії на середньому вогні з обох боків до рум'яності.

Деко застеліть пергаментом. На нього викладайте обсмажені пундики стовпчиками по декілька штук, перекладаючи шкварками з цибулею. Запікайте в духовці, розігрітій до температури 130-140 градусів, 6-7 хвилин.