ua en ru
Сб, 24 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Смачна страва з Полісся, якій вже понад 200 років: як приготувати бульбовники

Субота 24 лютого 2024 07:45
UA EN RU
Смачна страва з Полісся, якій вже понад 200 років: як приготувати бульбовники Як приготувати бульбовники (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Бульбовники - одна з популярних страв українського Полісся. Вона була відома понад 200 років тому, але з часом її рецепт перестали використовувати. Зараз цю традиційну страву з картоплі почали відроджувати. Класичні бульбовники готуються без начинки, але зараз кухарі пропонують додати всередину сир чи гриби.

Як приготувати справжні поліські бульбовники, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на YouTube-канал "Всесвіт рецептів".

Що вам знадобиться:

  • Картопля - 6 шт.
  • Сметана - 1 ст. ложка
  • Сир моцарела - 150 г
  • Паприка мелена - 0,5 ч. ложки
  • Панірувальні сухарі - 100 г
  • Сіль - до свого смаку
  • Перець чорний мелений - до свого смаку
  • Олія - 300 мл

Як готувати бульбовники

Три картоплини помийте, почистьте, наріжте та зваріть у підсоленій воді до готовності. Потім потовчіть її у пюре.

Сиру картоплю натріть на дрібну тертку, відтисніть зайву рідину. Змішайте терту картоплю з пюре. Додайте сметану, сіль, перець, паприку й добре вимішайте масу.

Сир наріжте невеликими кубиками. З картопляної маси сформуйте круглі коржики, а на середину кожного покладіть по шматочку сиру. Краї з'єднайте й защипніть, формуючи кульки.

Кульки запаніруйте у сухарях. У розігріту олію викладайте кульки та смажте, перевертаючи їх, до золотистого кольору. Слідкуйте, щоб бульбовники рівномірно просмажувалися з усіх боків.

Раніше ми розповідали, як готувати ситну та смачну козацьку коцюрбу.

Всі рецепти старовинної української кухні можна прочитати ось тут.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рецепти Приготування Українська кухня
NEWS
Від "Байрактарів" до F-16. Яка зброя союзників здатна змінити перебіг війни в Україні
Від "Байрактарів" до F-16. Яка зброя союзників здатна змінити перебіг війни в Україні