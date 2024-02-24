Смачна страва з Полісся, якій вже понад 200 років: як приготувати бульбовники

Бульбовники - одна з популярних страв українського Полісся. Вона була відома понад 200 років тому, але з часом її рецепт перестали використовувати. Зараз цю традиційну страву з картоплі почали відроджувати. Класичні бульбовники готуються без начинки, але зараз кухарі пропонують додати всередину сир чи гриби.

Як приготувати справжні поліські бульбовники, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на YouTube-канал "Всесвіт рецептів".

Що вам знадобиться:

Картопля - 6 шт.

Сметана - 1 ст. ложка

Сир моцарела - 150 г

Паприка мелена - 0,5 ч. ложки

Панірувальні сухарі - 100 г

Сіль - до свого смаку

Перець чорний мелений - до свого смаку

Олія - 300 мл

Як готувати бульбовники

Три картоплини помийте, почистьте, наріжте та зваріть у підсоленій воді до готовності. Потім потовчіть її у пюре.

Сиру картоплю натріть на дрібну тертку, відтисніть зайву рідину. Змішайте терту картоплю з пюре. Додайте сметану, сіль, перець, паприку й добре вимішайте масу.

Сир наріжте невеликими кубиками. З картопляної маси сформуйте круглі коржики, а на середину кожного покладіть по шматочку сиру. Краї з'єднайте й защипніть, формуючи кульки.

Кульки запаніруйте у сухарях. У розігріту олію викладайте кульки та смажте, перевертаючи їх, до золотистого кольору. Слідкуйте, щоб бульбовники рівномірно просмажувалися з усіх боків.