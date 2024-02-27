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Полтавские пундики, которые упоминаются в "Энеиде" Котляревского: как приготовить старинное украинское блюдо

Как приготовить полтавские пундики (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Жареные пундики, запеченные с разнообразными начинками - это классика украинской кухни. В каждом регионе были свои традиционные пундики. Например, по старинному полтавскому рецепту, пундики делали с луком и шкварками.

Как приготовить полтавские пундики, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео в YouTube-канале "Вселенная рецептов".

Что вам понадобится:

Для пундиков

  • Яйца куриные - 1 шт.
  • Сахар - 0,5 ч. л.
  • Соль - 0,5 ч. л.
  • Кефир - 300 мл
  • Мука пшеничная - 500 г
  • Сода пищевая - 0,5 ч. л.
  • Масло подсолнечное

Для зажарки:

  • Сало - 150 г
  • Лук - 2 шт.
  • Соль - по своему вкусу
  • Перец черный молотый - по своему вкусу

Как готовить пундики

Смешайте яйцо с сахаром и солью, добавьте кефир и перемешайте до однородности. Просейте муку, добавьте соду, влейте смесь кефира. Вымешивайте руками мягкое тесто. Оставьте его на 20 минут.

Делаем зажарку. Нарежьте сало маленькими кубиками и вытопите его до шкварок на сковороде. Лук нарежьте и добавьте в сковороду. Обжарьте все до золотистого цвета. Добавьте по своему вкусу соль и перец.

Тесто разделите на 12 частей, раскатайте лепешки диаметром 10-12 см и толщиной 3-4 мм. Жарьте пундики в масле на среднем огне с обеих сторон до румяности.

Противень застелите пергаментом. На него выкладывайте обжаренные пундики столбиками по несколько штук, перекладывая шкварками с луком. Запекайте в духовке, разогретой до температуры 130-140 градусов, 6-7 минут.

 

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