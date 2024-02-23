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Ситна та смачна коцюрба: як готувати улюблену їжу козаків

П'ятниця 23 лютого 2024 07:45
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Ситна та смачна коцюрба: як готувати улюблену їжу козаків Як готувати козацьку коцюрбу (Кадр з відео)
Автор: Анна Шиканова

Коцюрбу вважають козацькою стравою. Вона готується дуже просто і що саме головне - це ситна страва, в якій є картопля, шкварки, особливі галушки та свіжий часник. Усі інгредієнти готуються окремо та збираються в одній тарілці.

Як приготувати козацьку коцюрбу, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на YouTube-канал "Карпатські шкварки"

Що вам знадобиться:

Картопля - 1 кг

Свиняча підчеревина - 400 г

Часник - до свого смаку

Лавровий лист - 1 шт.

Сіль - до свого смаку

Перець духмяний мелений - до свого смаку

Для галушок

Борошно - 400 г

Кефір - 150 мл

Яйця курячі - 2 шт.

Сіль - до свого смаку

Як готувати козацьку коцюрбу

Картоплю почистити, розрізати на 4 частини, скласти у каструлю та залити водою. Додати сіль, лаврове листя. Варити до готовності на повільному вогні.

Для галушок у просіяне борошно влити кефір або кисле молоко, збити яйця та сіль. Все перемішати, а потім замісити тісто. Викласти на притрушену борошном поверхню. Вимісити тісто та залишити його відпочити.

З тіста розкачати ковбаску та нарізати на галушки. Відварити їх у підсоленій воді до готовності.

Підчеревину нарізати крупно та викласти на холодну сковорідку. Увімкнути вогонь і готувати під кришкою, помішуючи. Уважно стежте за смаженням. Шкварки мають бути соковитими, а не пересушеними. Наприкінці смаження посолити. Готові шкварки викласти у миску.

На тарілку викладаємо готову картоплю, галушки, шкварки, все поливаємо жиром зі шкварок. Зверху додаємо натертий часник та зелень і одразу подаємо на стіл.

До речі, раніше ми писали про те, як приготувати смачний козацький пиріг з лівером.

А ще розповідали про забутий рецепт української кухні - гуцульську росівницю.

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