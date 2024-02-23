Ситна та смачна коцюрба: як готувати улюблену їжу козаків
Коцюрбу вважають козацькою стравою. Вона готується дуже просто і що саме головне - це ситна страва, в якій є картопля, шкварки, особливі галушки та свіжий часник. Усі інгредієнти готуються окремо та збираються в одній тарілці.
Як приготувати козацьку коцюрбу, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на YouTube-канал "Карпатські шкварки"
Що вам знадобиться:
Картопля - 1 кг
Свиняча підчеревина - 400 г
Часник - до свого смаку
Лавровий лист - 1 шт.
Сіль - до свого смаку
Перець духмяний мелений - до свого смаку
Для галушок
Борошно - 400 г
Кефір - 150 мл
Яйця курячі - 2 шт.
Сіль - до свого смаку
Як готувати козацьку коцюрбу
Картоплю почистити, розрізати на 4 частини, скласти у каструлю та залити водою. Додати сіль, лаврове листя. Варити до готовності на повільному вогні.
Для галушок у просіяне борошно влити кефір або кисле молоко, збити яйця та сіль. Все перемішати, а потім замісити тісто. Викласти на притрушену борошном поверхню. Вимісити тісто та залишити його відпочити.
З тіста розкачати ковбаску та нарізати на галушки. Відварити їх у підсоленій воді до готовності.
Підчеревину нарізати крупно та викласти на холодну сковорідку. Увімкнути вогонь і готувати під кришкою, помішуючи. Уважно стежте за смаженням. Шкварки мають бути соковитими, а не пересушеними. Наприкінці смаження посолити. Готові шкварки викласти у миску.
На тарілку викладаємо готову картоплю, галушки, шкварки, все поливаємо жиром зі шкварок. Зверху додаємо натертий часник та зелень і одразу подаємо на стіл.
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