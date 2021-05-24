Под Полтавой на строительстве дороги нашли мистический артефакт, которому 2 тысячи лет

Археологам удалось обнаружить уникальный артефакт на строительстве трассы Н-31 в Полтавской области. Это подвеска в виде жука-скарабея, изготовленная почти две тысячи лет назад в сарматские времена.

Об этом сообщила пресс-служба Укравтодора .

Находку обнаружили сотрудники Научно-исследовательского центра "спасительная археологическая служба" неподалеку от села Подгора. Раскопки здесь проводятся перед строительством дороги Н-31 Днепр-Решетиловка.

"Артефакт, пролежавший почти 2 тысячи лет в земле, поражает совершенством. Это первая такого типа находка сарматской эпохи", - говорится в сообщении.

Скрин: Археологи нашли мистический артефакт под Полтавой (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

Эта подвеска выполнена из темно-синего египетского фаянса. Она была частью ожерелья со стеклянными прожилками.

Ученые рассказывают, что жук-скарабей был мистическим символом не только в Древнем Египте, но и у других народов. Такой амулет у египтян символизировал возрождение жизни. Скарабеев носили при жизни и клали в могилу для сопровождения в потусторонний мир.

Чаще всего скарабеев находят в захоронениях женщин и детей.

Скрин: Под Полтавой нашли жука-скарабея (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

Интересно, что на этом пути археологи находят и гораздо более древние памятники, касающиеся даже бронзового века.