ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Под Полтавой на строительстве дороги нашли мистический артефакт, которому 2 тысячи лет

Новина українською →
Полтавська область, Понедельник 24 мая 2021 23:02
Под Полтавой на строительстве дороги нашли мистический артефакт, которому 2 тысячи лет Коллаж РБК-Украина: Археологи нашли мистический артефакт под Полтавой
Автор: Светлана Мащенко

Археологам удалось обнаружить уникальный артефакт на строительстве трассы Н-31 в Полтавской области. Это подвеска в виде жука-скарабея, изготовленная почти две тысячи лет назад в сарматские времена.

Об этом сообщила пресс-служба Укравтодора.

Находку обнаружили сотрудники Научно-исследовательского центра "спасительная археологическая служба" неподалеку от села Подгора. Раскопки здесь проводятся перед строительством дороги Н-31 Днепр-Решетиловка.

"Артефакт, пролежавший почти 2 тысячи лет в земле, поражает совершенством. Это первая такого типа находка сарматской эпохи", - говорится в сообщении.

Под Полтавой на строительстве дороги нашли мистический артефакт, которому 2 тысячи лет

Скрин: Археологи нашли мистический артефакт под Полтавой (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

Эта подвеска выполнена из темно-синего египетского фаянса. Она была частью ожерелья со стеклянными прожилками.

Ученые рассказывают, что жук-скарабей был мистическим символом не только в Древнем Египте, но и у других народов. Такой амулет у египтян символизировал возрождение жизни. Скарабеев носили при жизни и клали в могилу для сопровождения в потусторонний мир.

Чаще всего скарабеев находят в захоронениях женщин и детей.

Под Полтавой на строительстве дороги нашли мистический артефакт, которому 2 тысячи летПод Полтавой на строительстве дороги нашли мистический артефакт, которому 2 тысячи лет

Скрин: Под Полтавой нашли жука-скарабея (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

Интересно, что на этом пути археологи находят и гораздо более древние памятники, касающиеся даже бронзового века.

Ранее мы писали, что в Египте нашли затерянный золотой город". Появились яркие фото уникального открытия.

Также недавно под Днепром во время строительства дороги были обнаружены уникальные артефакты - среди них вещи времен казачества, и не только.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь археологи
LITE
Кирилла и Мефодия: что строго запрещено делать 24 мая, важные традиции и кто именинник
Кирилла и Мефодия: что строго запрещено делать 24 мая, важные традиции и кто именинник