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Під Полтавою на будівництві дороги знайшли містичний артефакт, якому 2 тисячі років

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Полтавська область, Понеділок 24 травня 2021 23:02
Під Полтавою на будівництві дороги знайшли містичний артефакт, якому 2 тисячі років Колаж РБК-Україна: Археологи знайшли містичний артефакт під Полтавою
Автор: Світлана Мащенко

Археологам вдалося виявити унікальний артефакт на будівництві траси Н-31 в Полтавській області. Це підвіска у вигляді жука-скарабея, виготовлена майже дві тисячі років тому за сарматських часів.

Про це повідомила прес-служба Укравтодору.

Знахідку виявили співробітники Науково-дослідного центру "Рятівна археологічна служба" неподалік від села Підгора. Розкопки тут проводяться перед будівництвом дороги Н-31 Дніпро - Решетилівка.

"Артефакт, який пролежав майже 2 тисячі років у землі, вражає досконалістю. Це перша такого типу знахідка сарматської доби", - говориться в повідомленні.

Під Полтавою на будівництві дороги знайшли містичний артефакт, якому 2 тисячі років

Скрін: Археологи знайшли містичний артефакт під Полтавою (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

Ця підвіска виконана з темно-синього єгипетського фаянсу. Вона була частиною намиста зі скляними прожилками.

Вчені розповідають, що жук-скарабей був містичним символом не тільки у Давньому Єгипті, але й в інших народів. Такий амулет у Єгиптян символізував відродження життя. Скарабеїв носили при житті і клали в могилу для супроводу в потойбіччя.

Частіше за все скарабеїв знаходять в похованнях жінок і дітей.

Під Полтавою на будівництві дороги знайшли містичний артефакт, якому 2 тисячі роківПід Полтавою на будівництві дороги знайшли містичний артефакт, якому 2 тисячі років

Скрін: Під Полтавою знайшли жука-скарабея (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

Цікаво, що на цьому шляху археологи знаходять і набагато давніші пам'ятки, котрі стосуються навіть бронзової доби.

Раніше ми писали, що в Єгипті знайшли загублене "золоте місто". З'явилися яскраві фото унікального відкриття.

Також нещодавно під Дніпром під час будівництва дороги були виявлені унікальні артефакти - серед них речі часів козаччини, і не тільки.

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