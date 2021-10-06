Под Полтавой нашли уникальные украшения времен скифов: как они выглядят

Под поселком Котельва Полтавской области археологи раскопали уникальные амфороподобные подвески. В частности, они чудом уцелели, несмотря на то, что сделаны из стекла.
Об этом сообщил в Facebook историко-культурный заповедник "Бельск".
Так, украшения были обнаружены во время археологических исследований почвенного могильника на Барвинковой горе. Такие подвески обнаружили впервые.
Как "Укринформу" рассказал руководитель экспедиции, старший научный сотрудник Института археологии НАНУ Денис Гречко, эти бусины произведены примерно в IV веке до нашей эры.
Кроме того, данные по находке появятся только после детального ее изучения учеными. Через некоторое время артефакты станут частью экспозиции Музея Бельского городища.
Бельское городище VIII-III века до нашей эры является уникальным археологическим объектом культурного наследия Украины. Памятник признан учеными наиболее укрепленным поселением в Европе эпохи раннего железного века.
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