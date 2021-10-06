Під Полтавою знайшли унікальні прикраси часів скіфів: як вони виглядають

Під селищем Котельва Полтавської області археологи розкопали унікальні амфороподібні підвіски. Зокрема, вони дивом уціліли, попри те, що зроблені зі скла.
Про це повідомив у Facebook історико-культурний заповідник "Більськ".
Так, прикраси були виявлені під час археологічних досліджень ґрунтового могильника на Барвінковій горі. Такі підвіски виявили вперше.
Як "Укрінформу" розповів керівник експедиції, старший науковий співробітник Інституту археології НАНУ Денис Гречко, ці намистини вироблені приблизно в IV столітті до нашої ери.
Окрім того, дані щодо знахідки з’являться лише після детального її вивчення науковцями. Через деякий час артефакти стануть частиною експозиції Музею Більського городища.
Більське городище VIII-III століття до нашої ери є унікальним археологічним об’єктом культурної спадщини України. Пам’ятка визнана вченими найбільш укріпленим поселенням у Європі доби раннього залізного віку.
Раніше ми повідомляли, що у Польщі виявили унікальний документ часів гетьмана Петра Дорошенка.
Також ми писали, що під Києвом археологи виявили унікальну знахідку.