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Під Полтавою знайшли унікальні прикраси часів скіфів: як вони виглядають

Автор: Тетяна Самарук

Під селищем Котельва Полтавської області археологи розкопали унікальні амфороподібні підвіски. Зокрема, вони дивом уціліли, попри те, що зроблені зі скла.

Про це повідомив у Facebook історико-культурний заповідник "Більськ".

Так, прикраси були виявлені під час археологічних досліджень ґрунтового могильника на Барвінковій горі. Такі підвіски виявили вперше.

У Полтавській області знайшли унікальні підвіски часів скіфів (фото: facebook.com/bilskgelon)

Як "Укрінформу" розповів керівник експедиції, старший науковий співробітник Інституту археології НАНУ Денис Гречко, ці намистини вироблені приблизно в IV столітті до нашої ери.

Окрім того, дані щодо знахідки з’являться лише після детального її вивчення науковцями. Через деякий час артефакти стануть частиною експозиції Музею Більського городища.

Більське городище VIII-III століття до нашої ери є унікальним археологічним об’єктом культурної спадщини України. Пам’ятка визнана вченими найбільш укріпленим поселенням у Європі доби раннього залізного віку.

Раніше ми повідомляли, що у Польщі виявили унікальний документ часів гетьмана Петра Дорошенка.

Також ми писали, що під Києвом археологи виявили унікальну знахідку.

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археологи