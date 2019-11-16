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Під Полтавою громадянин Туреччини на Mercedes на смерть збив жінку

STYLERПодії    16.11.2019 - 19:57
Під Полтавою громадянин Туреччини на Mercedes на смерть збив жінку
Під Полтавою у ДТП загинула жінка (Ілюстративне фото: РБК-Україна)

Жінка померла в кареті "швидкої"

Громадянин Туреччини влаштував смертельну ДТП під Полтавою, в результаті якої загинула жінка. Аварія сталася на 349-му км автодороги Київ - Харків 15 листопада, передає видання "Кременчуцька газета".

Зазначається, що іноземець за кермом Mercedes здійснив наїзд на жінку, яка вийшла на дорогу у не встановленому для цього місці. Чоловік 1966 року народження не впорався з керуванням авто і збив її.

Медики, які прибули на місце події, госпіталізували постраждалу, однак від отриманих травм жінка померла в кареті "швидкої допомоги".

Під Полтавою громадянин Туреччини на Mercedes на смерть збив жінку

Під Полтавою громадянин Туреччини на смерть збив жінку (Ілюстративне фото: РБК-Україна)

Особа загиблої встановлюється.

Повідомляється, що жінка вийшла на проїжджу частину раптово.

З якою швидкістю їхав громадянин Туреччини у авто - не уточнюється.

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