У Полтаві підлітки "рознесли" клуб під російську попсу: приїжджала поліція, спалахнув скандал

Захід відбувався у полтавському клубі Muza-bar, де організатори "паті" у свою музичну програму включили твори російських "зірок", а гості закладу на дискотеці відривалися та підспівували.

На кадри івенту, що потрапили до соцмережі, звернув увагу журналіст Костянтин Андріюк із проекту "Зупини лося", який розголосив і опублікував відео у Facebook.

"Приклад інформаційної війни проти України та важливість виховання наступних поколінь. 354 день повномасштабного вторгнення окупанта на нашу землю Молодь Полтави в місцевому закладі відривається під інстасамку, Басту, Моргенштерна та іншу запоребрикову ригачку", - висловився він про ситуацію.

Також журналіст додав, що після резонансу деякі учасники скандального "двіжу" стали в коментарях до постів, що засуджують їхню поведінку, намагатися виправдовуватися, але про вибачення з їхнього боку взагалі не йдеться.

"І чесно зізналися - мовляв, вони "втомилися від війни", вони просто "живут жизнь", а всім "патріотам" порадили слухати ваньку-встаньку", - пише він.

Ось скріни "виправдання" любителів російської попси у відповідь на гнівну реакцію українських користувачів соцмереж.

А ось деякі, "найлояльніші", коментарі українців про ганебну ситуацію:

Фото: скрін коментарів facebook.com/Andriyak

Що кажуть у клубі

У полтавському закладі Muza-bar в акаунті Inrtagram відреагували на скандал і просили вибачення за ситуацію, що російська музика взагалі була допущена на захід, а також зазначили, що їхній ресторан з початку повномасштабного вторгнення РФ "долучається лише до тих заходів, кошти з яких йдуть на допомогу ЗСУ".

При цьому в заяві відзначається, що івент із російською попсою влаштовували не вони, квитки на захід не продавали, і не знали, що крутитимуть на вечірці.

"Наголошуємо, що наш заклад лише надавав оренду організаторам івенту... Організатором були порушені домовленості. Керівництво прибуло на місце проведення заходу і припинило його достроково. Важливо: ми не підтримуємо музичний вибір та поведінку учасників івенту, який відбувся! Тому його було припинено достроково", - йдеться у заяві клубу.

Власник закладу також у відеозверненні повідомив, що на івенті було "двісті неконтрольованих підлітків, неповнолітніх" і вони влаштували бедлам, "побили посуд, рознесли гардероб". Крім того, приїжджала поліція та були написані заяви.