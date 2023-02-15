В Полтаве подростки "разнесли" клуб под российскую попсу: приезжала полиция, вспыхнул скандал

Мероприятие происходило в полтавском клубе Muza-bar, где организаторы "пати" в свою музыкальную программу включили произведения российских "звезд", а гости заведения на дискотеке отрывались и подпевали.

На кадры ивента, что попали в соцсети, обратил внимание журналист Константин Андриюк из проекта "Зупини лося", который предал ситуации огласке и опубликовал видео в Facebook.

"Пример информационной войны против Украины и важность воспитания последующих поколений. 354-й день полномасштабного вторжения оккупанта на нашу землю! Молодежь Полтавы в местном заведении отрывается под инстасамку, Басту, Моргенштерна и другую запоребриковую рыгачку", - высказался он о ситуации.

Также журналист добавил, что после резонанса некоторые участники скандального "движа" стали в комментариях к осуждающим их поведение постам пытаться оправдываться, но об извинениях с их стороны речь вообще не идет.

"И честно признались - мол, они "устали от войны", они просто "живут жизнь", а всем "патриотам" посоветовали слушать ваньку-встаньку", - пишет он.

Вот скрины "оправданий" любителей российской попсы в ответ на гневную реакцию украинских пользователей соцсетей.

А вот некоторые, самые "безобидные", комменты украинцев о позорной ситуации:

Фото: скрин комментариев facebook.com/Andriyak

Что говорят в клубе

В полтавском заведении Muza-bar в аккаунте Inrtagram отреагировали на скандал и принесли свои извинения за ситуацию, что российская музыка вообще была допущена на мероприятие, а также отметили, что их ресторан с начала полномасштабного вторжения РФ "присоединяется только к тем мерам, средства с которых идут на помощь ВСУ".

При этом в заявлении подчеркивается, что ивент с российской попсой устраивали не они, билеты на мероприятие не продавали, и не были в курсе, что будут крутить на вечеринке.

"Подчеркиваем, что наше заведение только предоставляло аренду организаторам ивента... Организатором были нарушены договоренности. Руководство прибыло на место проведения мероприятия и прекратило его досрочно. Важно: мы не поддерживаем музыкальный выбор и поведение участников состоявшегося инвента! Поэтому он был прекращен досрочно", - говорится в заявлении клуба.

Владелец заведения также в видеообращении сообщил, что на ивенте было "двести неконтролируемых подростков, несовершеннолетних", и они устроили бедлам, "побили посуду, разнесли гардероб". Кроме того, приезжала полиция и были написаны заявления.