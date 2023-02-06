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"Нє лєзьтє в нашу лічную жизнь": у Тернополі студентки влаштували гулянку під російську попсу

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Тернопіль, Понеділок 06 лютого 2023 19:36
"Нє лєзьтє в нашу лічную жизнь": у Тернополі студентки влаштували гулянку під російську попсу Колаж РБК-Україна: студентки ТНПУ в гуртожитку врубають російську музику й ігнорують зауваження
Автор: Володимир Костирін

У гуртожитку Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка першокурсниці почали влаштовувати гучні гулянки, під час яких вмикали російську попсу. При цьому дівчата ігнорували зауваження обурених сусідів - студентів старших курсів.

Про ситуацію розповіла працівниця медичного університету у Тернополі Леся Коковська-Романчук у своєму Facebook, тегнувши у публікації декана та доцента ТНПУ.

"Іноді найкращими намірами вимощуємо собі шлях у небезпечному напрямі. Прийняти, обігріти, захистити - чи не добрий намір? Що ж отримуємо в реаліях", - пише вона.

Зазначається, що майбутні українські педагоги, любительки музики країни-агресора проживають у гуртожитку №2 педуніверситету на 6-му поверсі, і включають звук на повну у вечірній та нічний час.

"Студенти старших курсів роблять зауваження, пояснюють. У відповідь - груба лайка. "Нє лєзьтє в нашу тіпа лічьную тіпа жизнь, нє ваше дєло.. тіпа.. язик тіпа ваш учіть нє будєм". Ну і всіляке отаке, ми чуємо це щодня у тисячах варіантів. У них є "лічьноє пространство". Те, що "пространство" закінчується там, де воно досягає вух інших людей, цим першокурсницям невідомо" - йдеться в пості.

Пані Леся акцентує увагу, що ці дівчата студентки в майбутньому навчатимуть українських дітей, ймовірно, викладаючи не державною мовою.

Також вона зазначає, що "русский мир" прокладає собі шлях "мовою своїх вчителів та попів", порівнюючи його з раковою пухлиною, що дає метастази, і потребує "професійного втручання".

"Поясніть це першокурсницям, поясніть зараз, поки не пізно. Суворо поясніть, серйозно. Ви педагоги, ви це вмієте і знаєте як", - йдеться в публікації.

Користувачі мережі в коментарях до посту обурюються такою ситуацією, і закликають вжити виховних заходів щодо хамуватих любительок російської попси, підключивши студентське самоврядування, коменданта гуртожитку, керівництво вишу.

&quot;Нє лєзьтє в нашу лічную жизнь&quot;: у Тернополі студентки влаштували гулянку під російську попсу&quot;Нє лєзьтє в нашу лічную жизнь&quot;: у Тернополі студентки влаштували гулянку під російську попсу&quot;Нє лєзьтє в нашу лічную жизнь&quot;: у Тернополі студентки влаштували гулянку під російську попсу&quot;Нє лєзьтє в нашу лічную жизнь&quot;: у Тернополі студентки влаштували гулянку під російську попсу

Студентки тернопільського вишу в гуртожитку влаштовують гулянки з російською попсою (фото: скрін коментарів facebook.com / Леся Коковська-Романчук)

Раніше повідомлялося, що нещодавно у Києві спалахнув скандал через викладачку вишу, яка відправляла студентів на фронт після прохання вести лекції українською мовою.

Також ми писали про те, що у маршрутці Гостомель-Київ спалахнув скандал через російську попсу.

До речі про "акустичне насильство" - нагадаємо, що з 7 жовтня 2022 року в Україні в громадському транспорті вводиться табу на відтворення в салоні музики, фільмів та інших звукових сигналів без згоди всіх пасажирів, крім інформації про поїздку.

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