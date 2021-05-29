В Полтаве змея укусила ребенка на улице: что делать в таких ситуациях

Спасатели уточнили, что инцидент произошел днем 27 мая. Пострадавшего ребенка с предварительным диагнозом - укус змеи, доставили в приемное отделение КП "Детская городская клиническая больница Полтавского городского совета".

Пресмыкающееся напало на девочку на окраине города на улице Черниговская недалеко от Полтавского автоагрегатного завода.

Какая именно это была змея - неизвестно.

В ГСЧС обратили внимание, что в теплую погоду во время отдыха на природе увеличивается возможность встречи с ядовитой змеей. На территории Полтавской области обычно это бывает гадюка.

Спасатели также рассказали, что нужно делать при укусе змей, какая опасность проникновения яда в организм человека, и как обезопасить себя от нападения гадов.

Опасность укуса змеи

Укус змеи может иметь очень серьезные последствия, так как яд быстро поражает жизненно важные системы организма человека:

сердечно-сосудистую,

кроветворную,

нервную.

У укушенного уже через полчаса наступают общие признаки отравления:

слабость,

головная боль,

рвота,

одышка,

головокружение,

появляется отечность тканей,

воспаление лимфатических узлов.

Где водятся змеи, профилактика укуса

Повстречать змей высока вероятность в заболоченных местах, болотах, у заросших озер и прудов. Они прячутся в старых пнях, в стогах сена, под камнями или стволами деревьев. Поэтому эти предметы лучше не трогать голой рукой, а пользоваться палкой.

Особенно внимательным надо быть в заброшенных карьерах, среди каменных руин, в развалившейся хижине - змеи иногда селятся на местах, оставленных человеком.

Все, кто отправляются в районы, где много ядовитых змей, должны иметь плотные брюки и высокую обувь. В значительной мере предохраняет от укуса грубые шерстяные носки.

Первая помощь при укусе змеи

В первые минуты после укуса стоит попробовать отсосать часть яда из раны. Очень важно эту кровянистую жидкость сразу же сплевывать! Отсасывать яд нельзя делать людям, у которых во рту есть язвы и ранки!

Затем из подручных материалов на пораженную конечность накладывают шину и принимают меры для экстренной транспортировки пострадавшего в больницу.

На место укуса в это время рекомендуется класть холод, давать как можно большее количество жидкости, чтобы уменьшить концентрацию яда в организме и способствовать выделению с мочой.

Спасатели подчеркивают, что ранее бытовало мнение о необходимости прижиганий, надрезов, наложения жгута - сейчас же такое мнение считается неправильным и даже вредным!

Если есть шприц и лекарства для инъекций, то наиболее радикальным методом лечения будет мгновенное введение противоядной сыворотки, а также сердечно-сосудистых средств.